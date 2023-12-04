В 2023 году сумма кредитов составила 2,621 миллиарда злотых (603,6 миллиона евро). На какие целые украинцы берут ссуды в польских банках – узнайте дальше!

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Украинцы в Польше берут кредиты в банках

В свете продолжающейся полномасштабной войны и, как следствие, наплыва беженцев из Украины, польские финансовые эксперты размышляли над использованием банковских услуг украинцами в Польше. В их сообществах рассматривались два сценария:

пользование своими польскими банковскими счетами только для ежедневных платежей,

оформление кредитов со временем, что свидетельствует о том, что они планируют оставаться в Польше дольше.

Через полтора года ясно, что они выбрали первый сценарий, хотя сальдо долга медленно растет,

– свидетельствуют данные Бюро кредитной информации.

За десять месяцев 2023 года банки предоставили клиентам из Украины кредиты на общую сумму 2,621 миллиарда злотых, что превысило прошлогодний показатель в 2,429 миллиарда злотых. По состоянию на октябрь накопленный долг украинских заемщиков составил 7,942 млрд злотых (1,828 млрд евро). Подавляющее количество кредитов, которые берут украинцы – на жилье.

Какова ситуация с кредитами?

По сравнению с 2022 годом в кредитном портфеле украинцев в Польше изменений нет.

75% составляют ипотечные кредиты;

19% – кредиты наличными;

2% – кредиты и карты в рассрочку.

Стоимость их долга составляет 0,5% от всего кредитного портфеля польских банков. В то же время доля украинцев среди личных банковских счетов в Польше составляет более 4%.

На что украинцы берут кредиты в банках Польши / Фото Unsplash

Выплаты на ребенка в Польше возрастут в 2024 году

В этом декабря украинцы в Польше получат последнюю выплату пособия на ребенка "500+". Но это хорошая новость для украинских семей. Ведь с начала 2024 года начнут выплачивать по 800 злотых в месяц. С января размер пособия по уходу за ребенком в Польше вырастет на 300 злотых. Украинцы имеют право на эту помощь на равных полякам.

Чтобы получить выплаты 800 злотых, родителям не нужно подавать новое заявление. Те семьи, которые пользуются льготой, могут рассчитывать на эти выплаты до 30 мая 2024 года. Сумму выплат ZUS проиндексирует автоматически.