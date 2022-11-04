Мовиться про близько 83%. Це рекордні темпи працевлаштування для біженців у цій країні .

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Зараз у Нідерландах проживає близько 55 тисяч українців віком від 18 до 65 років. До Агентства зі страхування співробітників (UWV) надійшло 46 тисяч повідомлень від роботодавців, які взяли на роботу українців, або близько 83%. На кінець серпня це було ще майже 60%,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість працевлаштованих осіб може бути дещо меншою, ніж у звітах UWV. Наприклад, один українець влаштувався на дві роботи або поїхав без попередження. Але навіть з урахуванням таких "подвійних" звітів щонайменше 72% українських біженців віком від 18 до 65 років у Нідерландах працюють.

Громадяни України переважно зайняті у готельній та ресторанній індустрії та знаходять роботу через агенції з працевлаштування. Більшість працює у великих містах, таких як Амстердам і Гаага.

Нідерландські роботодавці зацікавлені в українських працівниках, які розв'язують проблему нестачі робочих рук та викладаються на роботі. А інтеграція українців на ринок праці відбувається набагато швидше, ніж інших шукачів притулку.