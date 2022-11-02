Про це свідчать свіжі дані від Центрального статистичного управління (GUS). Фахівці проаналізували місячні доходи жителів Варшави за останній квартал 2022 року.
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Хто та скільки заробляє у Варшаві: нові дані
Відповідно до статистики GUS, відомо, що середній заробіток працівників підприємств у Польщі становив у серпні 2022 року 6583 злотих брутто (сума без вирахування податків). У Варшаві заробляють дещо більше – 8027 злотих брутто. А мінімальна заробітна плата однакова для всієї країни і становить 3010 злотих брутто.
Рейтинг зарплат у Варшаві
*У переліку вказані уже ті суми, які працівники отримують "на руки". Зарплати розташовані у порядку зростання.
- 2,2 тисячі злотих – комірник у мережі магазинів одягу у ТЦ
- 2,5 тисячі злотих – листоноша
- 2,8 тисячі злотих – продавець-початківець у магазині електроніки
- 3 тисяч злотих – круп'є у казино
- 3 тисяч злотих – студент, який працює офіціантом лише у вихідні та у хорошому закладі в центрі міста
- 3 тисяч злотих – персональний тренер, який працює шість днів на тиждень та приймає близько 4 – 5 осіб щодня
- 3 тисяч злотих – співробітник інфолінії банку
- 3,1 тисячі злотих – міський страж, який лише розпочинає свою кар'єру
- 3,4 тисячі злотих – новий працівник Lidla
- 3,6 тисячі злотих – студент, що доглядає дворічну дитину
- 4,1 тисячі злотих – вчитель дошкільної освіти з 35-річним стажем
- 4,1 тисячі злотих – продавець в овочевому магазині
- 4,5 тисячі злотих – співробітник туристичної агенції
- 4,5 тисячі злотих – людина, яка прибирає в когось вдома у Варшаві
- 4,5 тисячі злотих – офіціант, який пройшов навчання сомельє
- 5 тисяч злотих – журналіст інформагентства
- 5,4 тисячі злотих – професор Варшавського університету
- 5,7 тисячі злотих – досвідчений автомеханік
- 6 тисяч злотих – співробітник PR-агентства
- 7,4 тисячі злотих – фельдшер із 20-річним стажем
- 8,9 тисячі злотих – машиніст-інструктор у столичному метро
- 9,4 тисячі злотих – менеджер ресторану у центрі Варшави із шестирічним досвідом роботи
- 10 тисяч злотих – директор театру
- 11,3 тисячі злотих – шеф-кухар після двох років досвіду роботи на цій посаді
- 11,7 тисячі злотих – мер Варшави
- 12 тисяч злотих – пілот-початківець пасажирських авіаліній
- 14 тисяч злотих – досвідчений менеджер з продажу
- 15 тисяч злотих – прокурор регіональної прокуратури
- 15 тисяч злотих – програміст, який працює у державному банку
- 19,2 тисячі злотих – проджект-менеджер у сфері ІТ
- 20 тисяч злотих – фрілансер, що створює рекламні відео та ролики для соцмереж
- 20 тисяч злотих – головний бухгалтер великої компанії
- 40 тисяч злотих – стоматолог
- 40 тисяч злотих – дуже досвідчений програміст
- 90 тисяч злотих – модель OnlyFans, що оголюється перед камерою
- 300 – 500 тисяч злотих – відомий боєць ММА за один бій.