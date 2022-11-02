Про це свідчать свіжі дані від Центрального статистичного управління (GUS). Фахівці проаналізували місячні доходи жителів Варшави за останній квартал 2022 року.

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Хто та скільки заробляє у Варшаві: нові дані

Відповідно до статистики GUS, відомо, що середній заробіток працівників підприємств у Польщі становив у серпні 2022 року 6583 злотих брутто (сума без вирахування податків). У Варшаві заробляють дещо більше – 8027 злотих брутто. А мінімальна заробітна плата однакова для всієї країни і становить 3010 злотих брутто.

Рейтинг зарплат у Варшаві

*У переліку вказані уже ті суми, які працівники отримують "на руки". Зарплати розташовані у порядку зростання.

  • 2,2 тисячі злотих – комірник у мережі магазинів одягу у ТЦ
  • 2,5 тисячі злотих – листоноша
  • 2,8 тисячі злотих – продавець-початківець у магазині електроніки
  • 3 тисяч злотих – круп'є у казино
  • 3 тисяч злотих – студент, який працює офіціантом лише у вихідні та у хорошому закладі в центрі міста
  • 3 тисяч злотих – персональний тренер, який працює шість днів на тиждень та приймає близько 4 – 5 осіб щодня
  • 3 тисяч злотих – співробітник інфолінії банку
  • 3,1 тисячі злотих – міський страж, який лише розпочинає свою кар'єру
  • 3,4 тисячі злотих – новий працівник Lidla
  • 3,6 тисячі злотих – студент, що доглядає дворічну дитину
  • 4,1 тисячі злотих – вчитель дошкільної освіти з 35-річним стажем
  • 4,1 тисячі злотих – продавець в овочевому магазині
  • 4,5 тисячі злотих – співробітник туристичної агенції
  • 4,5 тисячі злотих – людина, яка прибирає в когось вдома у Варшаві
  • 4,5 тисячі злотих – офіціант, який пройшов навчання сомельє
  • 5 тисяч злотих – журналіст інформагентства
  • 5,4 тисячі злотих – професор Варшавського університету
  • 5,7 тисячі злотих – досвідчений автомеханік
  • 6 тисяч злотих – співробітник PR-агентства
  • 7,4 тисячі злотих – фельдшер із 20-річним стажем
  • 8,9 тисячі злотих – машиніст-інструктор у столичному метро
  • 9,4 тисячі злотих – менеджер ресторану у центрі Варшави із шестирічним досвідом роботи
  • 10 тисяч злотих – директор театру
  • 11,3 тисячі злотих – шеф-кухар після двох років досвіду роботи на цій посаді
  • 11,7 тисячі злотих – мер Варшави
  • 12 тисяч злотих – пілот-початківець пасажирських авіаліній
  • 14 тисяч злотих – досвідчений менеджер з продажу
  • 15 тисяч злотих – прокурор регіональної прокуратури
  • 15 тисяч злотих – програміст, який працює у державному банку
  • 19,2 тисячі злотих – проджект-менеджер у сфері ІТ
  • 20 тисяч злотих – фрілансер, що створює рекламні відео та ролики для соцмереж
  • 20 тисяч злотих – головний бухгалтер великої компанії
  • 40 тисяч злотих – стоматолог
  • 40 тисяч злотих – дуже досвідчений програміст
  • 90 тисяч злотих – модель OnlyFans, що оголюється перед камерою
  • 300 – 500 тисяч злотих – відомий боєць ММА за один бій.