Щоб не втратити захист: на скільки днів українці можуть поїхати з Чехії 

Прагнучи врегулювати тимчасовий захист, який надається громадянам України, Чеська Республіка запровадила суворі правила. Відповідно до цих положень, особи ризикують втратити свій статус і пільги, якщо залишають країну на тривалий період для здобуття освіти чи у справах.

На скільки днів українські біженці можуть виїжджати із Чехії та на що впливає тривала відсутність – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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На скільки днів можна поїхати із Чехії без втрати захисту?

Українські студенти із тимчасовим захистом у Чехії можуть втратити цей статус, якщо поїдуть навчатися в іншу країну за обміном. Оскільки для навчання зазвичай треба оформляти дозвіл на проживання в іншій країні на термін понад 90 днів, це призведе до скасування тимчасового захисту в Чехії.

Втім, якщо йдеться про короткотривале перебування до 90 днів, то тимчасовий захист у Чехії не скасовується. Але варто попередньо проконсультуватися з посольством обраної країни.

Тимчасовий захист не скасовують, якщо людина виїжджає на тривалий час. При цьому відсутність понад 10 робочих днів може вплинути на надання фінансової допомоги, соціальне житло, місце в дитсадку чи школі та на медичне страхування.

Біженці можуть поїхати в Україну на термін, який є вкрай необхідним для вирішення особистих справ. Цей період не повинен бути непропорційним тривалості дозволеного перебування,

– пояснювали в МВС.

Українці із тимчасовим захистом мають можливість їздити в Україну та у межах Шенгенської зони. Також – до країн за межами Шенгенської зони, але статус захисту не гарантує, що людині дозволять в'їзд.

Чехія планує продовжити спеціальний статус для біженців

Чеська Республіка зробила крок для продовження тимчасового захисту українців до кінця березня 2025 року. Відповідний законопроєкт 1 грудня ухвалив чеський парламент.

Законопроєкт Lex Ukrajina XI відправили на розгляд Сенату. Після цього його має підписати президент країни. Зауважимо, статус тимчасового захисту дає українцям можливість і далі мати доступ до ринку праці, медичного страхування та освіти.

Процедура продовження нічим не відрізняється від попередніх років. До 15 березня 2024 року потрібно зареєструватися в електронному вигляді та запланувати дату особистого візиту до відділення МВС. Там отримати візову наклейку для підтвердження тимчасового захисту.