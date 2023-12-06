На сколько дней украинские беженцы могут уезжать из Чехии и на что влияет длительное отсутствие – узнайте в материале ниже!

Читайте также До марта 2025 года: Литва продлит вид на жительство для украинских беженцев

На сколько дней можно уехать из Чехии без потери защиты?

Украинские студенты с временной защитой в Чехии могут лишиться этого статуса, если поедут учиться в другую страну по обмену. Поскольку для обучения обычно нужно оформлять вид на жительство в другой стране на срок более 90 дней, это приведет к отмене временной защиты в Чехии.

Впрочем, если речь идет о кратковременном пребывании до 90 дней, временная защита в Чехии не отменяется. Но следует предварительно проконсультироваться с посольством избранной страны.

Временную защиту не отменяют, если человек уезжает на длительное время. При этом отсутствие более 10 рабочих дней может повлиять на предоставление финансовой помощи, социальное жилье, место в детском саду или школе и на медицинское страхование.

Беженцы могут поехать в Украину на срок, который крайне необходим для решения личных дел. Этот период не должен быть непропорционален продолжительности разрешенного пребывания,

– объясняли в МВД.

Украинцы с временной защитой могут ездить в Украину и в пределах Шенгенской зоны. Также в страны за пределами Шенгенской зоны, но статус защиты не гарантирует, что человеку разрешат въезд.

Чехия планирует продлить специальный статус для беженцев

Чехия сделала шаг для продолжения временной защиты украинцев до конца марта 2025 года Соответствующий законопроект 1 декабря принял чешский парламент.

Законопроект Lex Ukrajina XI был отправлен на рассмотрение Сената. После этого его должен подписать президент страны. Заметим, статус временной защиты дает украинцам возможность и дальше иметь доступ к рынку труда, медицинскому страхованию и образованию.

Процедура продления ничем не отличается от предыдущих лет. До 15 марта 2024 года нужно зарегистрироваться в электронном виде и запланировать дату личного визита в отделение МВД. Там получить визовую наклейку для подтверждения временной защиты.