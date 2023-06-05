Там громадяни України зможуть отримати доступ до необхідної інформації та спеціалізованої соціальної та психологічної підтримки. Дізнайтеся детальніше, які послуги будуть доступні для врятованих українців.

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Що відомо про Центр допомоги для українців у Чехії

Центр спочатку відкриють у Празі як пілотний проєкт за межами України. У ньому біженцям надаватимуть комплексну соціально-психологічну підтримку для людей, які були вимушені покинути зону бойових дій або окуповані території.

Ми висловлюємо вдячність Чехії за їх потужну підтримку українців, які тимчасово перебувають на їх території. Серед них є ті, хто пережив наслідки окупації. Часто вони не розповідають про свої страшні переживання, але все життєво потребують професійної допомоги,

– заявила віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина.

Вона додала, що шляхом створення Центрів допомоги для рятування за кордоном гарантують, що кожна особа отримає необхідну допомогу.

Які послуги пропонують?

Центр створить безпечний простір для українців, де вони зможуть розповісти про свої травми та отримати допомогу рідною мовою. У складних ситуаціях, зокрема у випадку сексуального насильства, фахівці центру допоможуть потерпілим у процесі довгострокового одужання.

Уряд України планує використати цей Центр як пілотний проєкт для надання підтримки за кордоном. Вже на сьогодні подібні установи успішно діють всередині країни.

Відкриття центру допомоги у Чехії стане важливим кроком у забезпеченні необхідної допомоги українцям, які пережили страшні події внаслідок повномасштабного вторгнення.

Зауважте: понад 325 тисяч українців, які перебувають під тимчасовим захистом, досі проживають у Чехії. З них 80% – це жінки та діти.