Там граждане Украины смогут получить доступ к необходимой информации и специализированной социальной и психологической поддержке. Узнайте подробнее, какие услуги будут доступны спасенным украинцам.

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Что известно о Центре помощи для украинцев в Чехии

Центр сначала откроется в Праге как пилотный проект за пределами Украины. В нем беженцам будут оказывать комплексную социально-психологическую поддержку для людей, вынужденных покинуть зону боевых действий или оккупированные территории.

Мы благодарим Чехию за их мощную поддержку украинцев, временно находящихся на их территории. Среди них есть те, кто пережил последствия оккупации. Часто они не рассказывают о своих страшных переживаниях, но все жизненно нуждаются в профессиональной помощи,

– заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.

Она добавила, что путем создания Центров помощи для спасения за границей гарантируют, что каждый человек получит необходимую помощь.

Какие услуги предлагают?

Центр создаст безопасное пространство для украинцев, где они смогут рассказать о своих травмах и получить помощь на родном языке. В сложных ситуациях, в частности, в случае сексуального насилия, специалисты центра помогут пострадавшим в процессе долгосрочного выздоровления.

Правительство Украины планирует использовать этот Центр в качестве пилотного проекта для оказания поддержки за рубежом. Уже сегодня подобные учреждения успешно действуют внутри страны.

Открытие центра помощи в Чехии станет важным шагом в обеспечении необходимой помощи украинцам, пережившим страшные события в результате полномасштабного вторжения.

Заметьте: более 325 тысяч украинцев, которые находятся под временной защитой, до сих пор проживают в Чехии. Из них 80% – это женщины и дети.