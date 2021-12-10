Українське посольство перемогло у конкурсі імбирних пряників від Держдепу США: фото вражають
Джерело:твітер посольства США в Україні
Українські дипломати взяли участь у конкурсі імбирних пряників, організованому Держдепом. Їхня випічка вразила усіх та здобула перше місце.
Наше посольство представило величезний пряник у формі Ластівчиного гнізда. Це унікальний неоготичний замок, розташований в окупованому Криму.
Цікаво Імміграція та робота у Великій Британії: експерти розповіли про актуальні правила в'їзду
Конкурс організовував Офіс закордонних представництв Державного департаменту США. В американському посольстві привітали українських колег. Там наголосили, що їхній пряник у формі Ластівчиного гнізда – неймовірний. Крім цього, там привітали українців зі святами. "Крим – це Україна", – підсумували у дописі.
Зазначимо, що Ластівчине гніздо – це пам'ятка архітектури, розташована на 40-метровій скелі Ай-Тодорського мису в окупованому Криму. Його спорудили у XIX cтолітті.
Українські дипломати біля унікальної випічки / Фото зі сторінки посольства України
Імбирний пряник українців здобув перше місце / Фото зі сторінки посольства України
США підтримали важливий сигнал про Крим
Такою радісною звісткою поділилися й у фейсбуці українського посольства. Вони пояснили, що у цьому конкурсі брали участь іноземні дипломатичні представницва у Вашингтоні. "Ми обрали тематику Криму, наша Наіра Оборська створила неймовірне Ластівчине гніздо", – уточнили там.
Дякуємо американським колегам з Офісу іноземних представництв Держдепу США за чудову ідею конкурсу та за те, що підтримали наш сигнал, що Крим,
– це Україна,
– підсумували у дописі.
Повний текст допису американського посольства у твітері:
"Вітаємо посольство України з перемогою у конкурсі імбирних пряників Офісу закордонних представництв Держдепу з їхнім неймовірним Ластівчиним гніздом, неоготичним замком в Україні. Вітаємо зі святами, і #КримЦеУкраїна"