Наше посольство представило величезний пряник у формі Ластівчиного гнізда. Це унікальний неоготичний замок, розташований в окупованому Криму.

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Конкурс організовував Офіс закордонних представництв Державного департаменту США. В американському посольстві привітали українських колег. Там наголосили, що їхній пряник у формі Ластівчиного гнізда – неймовірний. Крім цього, там привітали українців зі святами. "Крим – це Україна", – підсумували у дописі.

Зазначимо, що Ластівчине гніздо – це пам'ятка архітектури, розташована на 40-метровій скелі Ай-Тодорського мису в окупованому Криму. Його спорудили у XIX cтолітті.



Українські дипломати біля унікальної випічки / Фото зі сторінки посольства України



Імбирний пряник українців здобув перше місце / Фото зі сторінки посольства України

США підтримали важливий сигнал про Крим

Такою радісною звісткою поділилися й у фейсбуці українського посольства. Вони пояснили, що у цьому конкурсі брали участь іноземні дипломатичні представницва у Вашингтоні. "Ми обрали тематику Криму, наша Наіра Оборська створила неймовірне Ластівчине гніздо", – уточнили там.

Дякуємо американським колегам з Офісу іноземних представництв Держдепу США за чудову ідею конкурсу та за те, що підтримали наш сигнал, що Крим,

– це Україна,

– підсумували у дописі.

Повний текст допису американського посольства у твітері:

"Вітаємо посольство України з перемогою у конкурсі імбирних пряників Офісу закордонних представництв Держдепу з їхнім неймовірним Ластівчиним гніздом, неоготичним замком в Україні. Вітаємо зі святами, і #КримЦеУкраїна"