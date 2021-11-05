Трагічну звістку про смерть українки повідомили у фейсбуці Королівської консерваторії міста Льєж (IMEP). Там наголосили, що Петниченко була "блискучою студенткою".

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"З великим сумом ми дізналися про випадкову смерть Елли. Всі наші думки з її рідними та близькими, яким ми висловлюємо глибоке співчуття", – мовиться у повідомленні навчального закладу. У коментарях слова підтримки та співчуття залишають викладачі й друзі дівчини.

"Моє серце розбите, спустошене. Я знала, що ти особлива й не тільки через твій талант. Ти чутлива, красива й хоробра. Я уявляла твоє світле майбутнє, сповнене успіху та музики. Але не могла уявити, що доля буде такою жорстокою", – написала одна з товаришок загиблої.

Дівчина зазнала смертельних травм

За інформацією видання bx1, трагедія сталася ввечері 2 листопада, близько 19:00. Трамвай лінії B2 збив українку, яка переходила дорогу на зупинці Union. На місце оперативно прибула поліція та екстрені служби. Втім, врятувати жінку не вдалося. Обставини її загибелі з'ясовуватимуть правоохоронці. Водія транспортного засобу доставили у лікарню. Як пишуть бельгійські ЗМІ, він шокований тим, що сталося.

Що відомо про Еллу Петниченко

Петниченко – родом із міста Сіверськ, що у Донецькій області. Як пише місцеве видання La Capitale, дівчина переїхала до Бельгії у 2017 році й мріяла стати оперною співачкою. В Україні у неї залишилася мама. Сім'я, яка приймала Еллу у Льєжі, не вірить у версію про самогубство. Адже лише нещодавно вона пройшла відбір до престижного конкурсу Viñas в Парижі. Це – один з найважливіших конкурсів у світі опери для молодих виконаців.

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