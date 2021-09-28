Українська письменниця провела творчу зустріч з читачами у Греції

Наталія Довгопол – українська авторка, яка мешкає в Афінах, нещодавно зустрілася з представниками своєї аудиторії серед діаспори. У затишній атмосфері учасники літературного вечора поговорили про нові роботи письменниці.

Про це розповів Центр підтримки і розвитку культурної спадщини "Трембіта". Наталія Довгопол є його активною членкинею.

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Детальніше про зустріч української письменниці з читачами в Афінах

Хтось запалює свічки, хтось ліхтарі. А хтось запалює очі інших людей жагою подорожі сторінками книжок. Це про нашу Наталю Довгопол,

– зазначають у Центрі підтримки і розвитку культурної спадщини "Трембіта".

Нагадуємо, що Наталія Довгопол є авторкою шести книг. Вона – лауреатка престижних літературних премій "Коронація слова" та "Еспресо. Вибір читачів".

Українка пише дорослу та молодіжну літературу. При цьому експериментує у різних жанрах:

історичному;

пригодницькому;

фантастичному.

З читачами Наталія Довгопол зустрілася, щоб обговорити нові книги:

"Куба-якої-не-було" – справжня історія Наталиної бабусі, яка була медсестрою в Гавані під час Карибської кризи; "Шпигунка з притулку "Артеміда" – серія книг, що отримала неабияке визнання серед української молодіжної літератури.

Прихильники творчості українки могли придбати її книги та отримати автограф.

Наталія Довгопол зустрілася у Греції з читачами / Фото з фейсбуку Центру підтримки і розвитку культурної спадщини "Трембіта"