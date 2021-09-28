Об этом рассказал Центр поддержки и развития культурного наследия "Трембита". Наталья Довгопол является его активным участником.
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Подробнее о встрече украинской писательницы с читателями в Афинах
Кто-то зажигает свечи, кто-то фонари. А кто-то зажигает глаза других людей жаждой путешествия по страницам книг. Это о нашей Наталье Довгопол,
– отмечают в Центре поддержки и развития культурного наследия "Трембита".
Напоминаем, что Наталья Довгопол является автором шести книг. Она – лауреат престижных литературных премий "Коронация слова" и "Эспрессо. Выбор читателей».
Украинка пишет взрослую и молодежную литературу. При этом экспериментирует в разных жанрах:
- историческом;
- приключений;
- фантастическом.
С читателями Наталья Довгопол встретилась, чтобы обсудить новые книги:
- "Куба-которой-не-было" – подлинная история Наталиной бабушки, которая была медсестрой в Гаване во время Карибского кризиса;
- "Шпионка из приюта "Артемида" – серия книг, получившая большое признание среди украинской молодежной литературы.
Поклонники творчества украинки могли приобрести ее книги и получить автограф.
Наталья Довгопол встретилась в Греции с читателями / Фото с фейсбука Центра поддержки и развития культурного наследия "Трембита"