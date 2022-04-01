Виставка відкрилася в музеї La Neomudéjar у Мадриді. Про це СУМ в Іспанії повідомляє у фейсбуці.

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Детальніше про виставку

"Друзі, у Музеї La Neomudéjar, що в Мадриді, відкрилася колективна антивоєнна виставка. Для засудження воєнних дій в Україні та безглуздості війни взагалі у виставці беруть участь артисти різних країн у таких сферах мистецтва, як: малювання, скульптура, фотографія, відео. Серед них є й українські імена", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що один із фотографів давно є дотичним до Спілки Української Молоді в Іспанії.

Триватиме виставка до 22 травня 2022 року.

В італійському музеї відкрили виставку на тему війни в Україні / Фото Спілка Української Молоді в Королівстві Іспанії