Аналитический центр Gremi Personal в 2021 году во второй раз провел социологический опрос украинских работников в Польше. В прошлый раз такую ​​же исследовательскую работу Gremi Personal совершил в феврале 2020 года. Сравнение данных нынешнего и предыдущего опросов свидетельствует о том, что среди украинской молодежи растет количество желающих иммигрировать в другую страну.

Украинские заробитчане выражают желание остаться в Польше навсегда или уехать в более перспективную для них страну . Предлагаем ознакомиться с цифрами, представленными в вышеупомянутом опросе.

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Кто выезжает и куда

Украинцы в основном выезжают в Польшу . На это влияют: близкое расстояние к стране, стабильная экономическая ситуация в Польше, а также то, что здесь легче получить рабочую визу и разрешение на временный быт, чем в других европейских странах.

Чаще всего Украину покидают молодые люди до 39 лет . 47,8 процента тех, кто поселяются в Польше, имеют профессиональное образование. 28,4 процента людей успели получить в Украине высшее образование.

Причины

Аналитический центр Gremi Personal году также расспрашивал украинских работников о причине изменения страны проживания . Приводим результаты опроса в порядке убывания :

отсутствие работы ( 70,9 процента )

нестабильная экономическая ситуация ( 49 процентов )

отсутствие перспектив ( 23,2 процента )

политическая нестабильность ( 22,8 процента )

коррупция ( 14 процентов )

война на Востоке Украины ( 7,2 процента )

потеря бизнеса ( 4,1 процента )

уровень преступности ( 1,2 процента )

несовершенна медицинская система ( 3,1 процента )

Итак, прежде всего украинцев к иммиграции побуждает желание получить работу и чувствовать уверенность в будущем.

Все больше украинцев в Польше выражают нежелание возвращаться на родину / Фото Unsplash

Сравнение результатов двух опросов

35,1 процента опрошенных украинских граждан выразили нежелание возвращаться в Украину. В прошлом году такой ответ дали на 5 процентов меньше людей.

51,7 процента респондентов планируют переселить свою семью в Польшу или уже это сделали. В 2020 году этот показатель был на 10 процентов ниже .

Почти 40 процентов работников заявили о намерении начать в Польше бизнес. В прошлом году такое желание было у 25 процентов украинцев.

55,5 процента опрошенных поделились целью приобрести в Польше недвижимость. В прошлый раз 34 процента людей признались в таких планах.

Кроме того, 46,4 процента украинцев готовы рассмотреть различные варианты интеграции в польское общество ради того, чтобы остаться жить в Польше.

51,7 процента украинских работников намерены поселиться в Польше с семьей / Фото Unsplash

Недовольны жизнью в Польше

Количество недовольных сменой страны, соответственно, тоже существенно уменьшается. В 2021 году 18,6 процента украинцев высказались о недовольстве отношением поляков к украинским работникам. Из них 2 процента ежедневно испытывают дискриминационные настроения (в прошлом году таких было аж 26 процентов ).