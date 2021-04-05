Сколько украинских работников хотят остаться в Польше: данные опроса 2021
Аналитический центр Gremi Personal в 2021 году во второй раз провел социологический опрос украинских работников в Польше. В прошлый раз такую же исследовательскую работу Gremi Personal совершил в феврале 2020 года. Сравнение данных нынешнего и предыдущего опросов свидетельствует о том, что среди украинской молодежи растет количество желающих иммигрировать в другую страну.
Источник:shoppingpl.com
Украинские заробитчане выражают желание остаться в Польше навсегда или уехать в более перспективную для них страну. Предлагаем ознакомиться с цифрами, представленными в вышеупомянутом опросе.
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Кто выезжает и куда
Украинцы в основном выезжают в Польшу. На это влияют: близкое расстояние к стране, стабильная экономическая ситуация в Польше, а также то, что здесь легче получить рабочую визу и разрешение на временный быт, чем в других европейских странах.
Чаще всего Украину покидают молодые люди до 39 лет. 47,8 процента тех, кто поселяются в Польше, имеют профессиональное образование. 28,4 процента людей успели получить в Украине высшее образование.
Причины
Аналитический центр Gremi Personal году также расспрашивал украинских работников о причине изменения страны проживания. Приводим результаты опроса в порядке убывания:
- отсутствие работы (70,9 процента)
- нестабильная экономическая ситуация (49 процентов)
- отсутствие перспектив (23,2 процента)
- политическая нестабильность (22,8 процента)
- коррупция (14 процентов)
- война на Востоке Украины (7,2 процента)
- потеря бизнеса (4,1 процента)
- уровень преступности (1,2 процента)
- несовершенна медицинская система (3,1 процента)
Все больше украинцев в Польше выражают нежелание возвращаться на родину / Фото Unsplash
Сравнение результатов двух опросов
35,1 процента опрошенных украинских граждан выразили нежелание возвращаться в Украину. В прошлом году такой ответ дали на 5 процентов меньше людей.
51,7 процента респондентов планируют переселить свою семью в Польшу или уже это сделали. В 2020 году этот показатель был на 10 процентов ниже.
Почти 40 процентов работников заявили о намерении начать в Польше бизнес. В прошлом году такое желание было у 25 процентов украинцев.
55,5 процента опрошенных поделились целью приобрести в Польше недвижимость. В прошлый раз 34 процента людей признались в таких планах.
Кроме того, 46,4 процента украинцев готовы рассмотреть различные варианты интеграции в польское общество ради того, чтобы остаться жить в Польше.
51,7 процента украинских работников намерены поселиться в Польше с семьей / Фото Unsplash
Недовольны жизнью в Польше
Количество недовольных сменой страны, соответственно, тоже существенно уменьшается. В 2021 году 18,6 процента украинцев высказались о недовольстве отношением поляков к украинским работникам. Из них 2 процента ежедневно испытывают дискриминационные настроения (в прошлом году таких было аж 26 процентов).
Процент недовольных жизнью в Польше украинцев уменьшается / Фото Unsplash
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