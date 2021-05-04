Сірість і мізерні пенсії, – враження вінничанки, яка вперше за 5 років побувала в Україні

Олена Мартинюк родом із Вінниці, однак вже 11 років живе в Італії. Нещодавно вперше за 5 років жінка відвідала Україну, і побачене її неприємно здивувало.

Українська Вінниця, у порівнянні з італійським Неаполем, видалася мігрантці дуже сірою, а люди похмурими. Однак жінка зауважила, що на вулицях міста прогулюється безліч доглянутих жінок зі своїми дітьми, і вона вважає це позитивним моментом.

Цікаво Скільки заробляють моделі за кордоном: розповідь українки

Що розчарувало вінничанку

За словами Олени, в Україні у порівнянні дуже високі ціни. В Італії ж людина навіть на мінімальну зарплату може дозволити собі якісні овочі, фрукти, свіжу рибу і м'ясо.

В Італії кожен може дозволити собі якісні продукти / Фото Gazeta.ua

Окрім цього, у Неаполі також можна придбати собі одяг на будь-який смак:

Від 5 євро за річ на базарі до 10 євро у фірмових магазинах. У Вінниці немає дешевих магазинів з якісним одягом. Футболка за 20 євро в Україні є надто дорогою пропозицією,

– вважає Олена.

Найгірше, на думку мігрантки, в Україні живеться пенсіонерам, адже виплати є мізерними, і вижити на них нереально.

Люди старшого віку навіть не мають права просто захворіти, адже в Україні їм, скоріш за все, доведеться обмежувати себе навіть у базових продуктах, щоб придбати ліки,

– наголошує мігрантка.

Олена Мартинюк переїхала в Неаполь до мами, яка ще раніше працювала в родині італійців. За 11 років дівчина змінила кілька робіт, і зараз знайшла власну справу. Олена веде особистий блог, за яким стежать близько 100 000 людей по всьому світу.