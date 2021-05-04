Украинская Винница, по сравнению с итальянским Неаполем, показалась мигрантке очень серой, а люди несчастливыми. Однако женщина отметила, что на улицах города прогуливается множество ухоженных женщин со своими детьми, и она считает это положительным моментом.
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Что разочаровало винничанку
По словам Елены, в Украине в сравнении очень высокие цены. В Италии же человек даже на минимальную зарплату может позволить себе качественные овощи, фрукты, свежую рыбу и мясо.
В Италии каждый может позволить себе качественные продукты / Фото Gazeta.ua
Кроме этого, в Неаполе можно приобрести себе одежду на любой вкус:
От 5 евро за вещь на рынке до 10 евро в фирменных магазинах. В Виннице нет дешевых магазинов с качественной одеждой. Футболка за 20 евро в Украине является слишком дорогим предложением,
– считает Елена.
Хуже всего, по мнению мигрантки, в Украине живется пенсионерам, ведь выплаты мизерные, и выжить на них невозможно.
Люди старшего возраста даже не имеют права просто заболеть, ведь в Украине им, скорее всего, придется ограничивать себя даже в базовых продуктах, чтобы купить лекарства,
– отмечает мигрантка.