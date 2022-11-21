Частинка України за кордоном: україномовні аудіогіди вже з'явилися у 32 країнах
Джерело:фейсбук Олени Зеленської
50 україномовних аудіогідів з'явилися у місцях надзвичайного культурного та історичного значення. Українська мова зазвучала вже у 32 країнах світу.
Україномовні аудіогіди є у 32 країнах світу
Це сталося за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської. Вона розповіла про останні чотири аудіогіди, які відкрилися нещодавно.
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Перша леді України наголосила, що дуже часто на іноземному сайті чи під час подорожі до музею доступна лише російська мова. В такі моменти з'являється відчуття наче вагу твоєї мови й країни применшують.
Дуже важливо, щоб ніхто з українців більше не мав цього відчуття, особливо нині. Це одна з причин, чому ми працюємо над впровадженням українських аудіогідів у найвизначніших культурних пам'ятках: бо хочемо, щоб нашу мову чув увесь світ,
– заявила Зеленська.
Останні чотири аудіогіди, які відкрилися нещодавно:
- В Азербайджані – історико-художній заповідник "Гобустан". Одне з перших на планеті місць, де зародилося мистецтво. Це унікальне місце, де знайдено понад шість тисяч наскельних малюнків.
Історико-художній заповідник "Гобустан" в Азербайджані / Фото з Фейсбуку Олени Зеленської
- У Словаччині – це аудіогід у найбільшому готичному храмі Братислави, костелі Святого Мартіна. Зокрема це найважливіша церква словацької столиці, яку відвідують мільйони туристів.
Костел Святого Мартіна у Словаччині / Фото з Фейсбуку Олени Зеленської
- У Норвегії з'явилися одразу два аудіогіди: в Осло на автобусному турі "Oslo Hop-on Hop-off bus", який вже пройшов тестування серед українців, яких прихистила країна та в Музеї Фрама з унікальною експозицією, присвяченою полярним експедиціям.
Автобусний тур "Oslo Hop-on Hop-off bus" / Фото з Фейсбуку Олени Зеленської
Музей Фрам / Фото з Фейсбуку Олени Зеленської
- В двох музеях Австрії – в Імператорській скарбниці Австрії SCHATZKAMMER та одному з музеїв Зальцбурга.
Зеленська наголосила, що на черзі нові пам'ятки й нові аудіогіди українською для того, щоб громадяни України по всьому світу могли повністю зануритись у їхню культуру та відчути, що їм раді. І водночас для всього світу – щоб українська мова звучала в ньому на повні груди.