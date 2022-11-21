Частинка України за кордоном: україномовні аудіогіди вже з'явилися у 32 країнах

Це сталося за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської. Вона розповіла про останні чотири аудіогіди, які відкрилися нещодавно.

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Перша леді України наголосила, що дуже часто на іноземному сайті чи під час подорожі до музею доступна лише російська мова. В такі моменти з'являється відчуття наче вагу твоєї мови й країни применшують.

Дуже важливо, щоб ніхто з українців більше не мав цього відчуття, особливо нині. Це одна з причин, чому ми працюємо над впровадженням українських аудіогідів у найвизначніших культурних пам'ятках: бо хочемо, щоб нашу мову чув увесь світ,

– заявила Зеленська.

Останні чотири аудіогіди, які відкрилися нещодавно:

В Азербайджані – історико-художній заповідник "Гобустан". Одне з перших на планеті місць, де зародилося мистецтво. Це унікальне місце, де знайдено понад шість тисяч наскельних малюнків.



Історико-художній заповідник "Гобустан" в Азербайджані / Фото з Фейсбуку Олени Зеленської

У Словаччині – це аудіогід у найбільшому готичному храмі Братислави, костелі Святого Мартіна. Зокрема це найважливіша церква словацької столиці, яку відвідують мільйони туристів.



Костел Святого Мартіна у Словаччині / Фото з Фейсбуку Олени Зеленської

У Норвегії з'явилися одразу два аудіогіди: в Осло на автобусному турі "Oslo Hop-on Hop-off bus", який вже пройшов тестування серед українців, яких прихистила країна та в Музеї Фрама з унікальною експозицією, присвяченою полярним експедиціям.



Автобусний тур "Oslo Hop-on Hop-off bus" / Фото з Фейсбуку Олени Зеленської



Музей Фрам / Фото з Фейсбуку Олени Зеленської