Это произошло по инициативе Первой леди Украины Елены Зеленской. Она рассказала о последних четырех аудиогидах, которые открылись недавно.

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Первая леди Украины подчеркнула, что очень часто на иностранном сайте или во время путешествия в музей доступен только русский язык. В такие моменты появляется ощущение, будто вес твоего языка и страны уменьшают.

Очень важно, чтобы никто из украинцев больше не обладал этим чувством, особенно сейчас. Это одна из причин, почему мы работаем над внедрением украинских аудиогидов в самых выдающихся культурных памятках: потому что хотим, чтобы наш язык слышал весь мир,

– заявила Зеленская.

Последние четыре аудиогида, которые открылись недавно:

В Азербайджане – историко-художественный заповедник "Гобустан". Одно из первых на планете мест, где зародилось искусство. Это уникальное место, где найдено более шести тысяч наскальных рисунков.



Историко-художественный заповедник "Гобустан" в Азербайджане / Фото из Фейсбука Елены Зеленской

В Словакии – это аудиогид в самом готическом храме Братиславы, костеле Святого Мартина. В частности, это важнейшая церковь словацкой столицы, которую посещают миллионы туристов.



Костел Святого Мартина в Словакии / Фото из Фейсбука Елены Зеленской

В Норвегии появилось сразу два аудиогида: в Осло на автобусном туре "Oslo Hop-on Hop-off bus", что уже прошел тестирование среди украинцев, которых приютила страна и в Музее Фрама с уникальной экспозицией, посвященной полярным экспедициям.

Автобусный тур "Oslo Hop-on Hop-off bus" / Фото из Фейсбука Елены Зеленской



Музей Фрам / Фото из Фейсбука Елены Зеленской

В двух музеях Австрии – в Императорской сокровищнице Австрии SCHATZKAMMER и одном из музеев Зальцбурга.

Зеленская подчеркнула, что на очереди новые достопримечательности и новые аудиогиды на украинском языке для того, чтобы граждане Украины по всему миру могли полностью погрузиться в их культуру и почувствовать, что им рады. И одновременно для всего мира – чтобы украинский язык звучал в нем полной грудью.