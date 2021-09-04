Українка вистрибнула з вікна італійської лікарні і не вижила
4 вересня 2021 , 14:00Читать новость на русском
Джерело:Українська Газета. ІТ
У Неаполі 34-річна громадянка України викинулася з четвертого поверху лікарні на вулиці Джованні Нінні. В результаті цього вона отримала травми, які були несумісні із життям.
Мотиви такого вчинку жінки є невідомими. Поліція опитує знайомих загиблої та медиків місцевої лікарні, щоб встановити причини ймовірного самогубства.
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Що передувало стрибку з вікна
Відомо, що жінка перебувала у лікарні Пеллегріні, бо перенесла операцію. Вона мала катаракту.
Хірургічне втручання було успішним. Після операції українку помістили в офтальмологічне відділення. Її самопочуття було добрим.
Інші обставини трагедії наразі не повідомляють.Також нагадуємо, що нещодавно поліція в Італії затримала двох молодих чоловіків з України. В італійському місті Перуджа 24-річний хлопець вирощував конопляні рослини у себе вдома, а в гаражі зберігав крадені речі. Ще одного громадянина України заарештували у Пармі. Правоохоронці знайшли у 23-річного юнака зброю та наркотики у кишенях.