Украинка выпрыгнула из окна итальянской больницы и не выжила
4 сентября 2021 , 14:00Читати новину українською
Источник:Украинская Газета. ИТ
В Неаполе 34-летняя гражданка Украины выбросилась с четвертого этажа больницы на улице Джованни Нинни. В результате этого она получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.
Мотивы такого поступка женщины неизвестны. Полиция опрашивает знакомых погибшей и медиков местной больницы, чтобы установить причины вероятного самоубийства.
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Что предшествовало прыжку из окна
Известно, что женщина находилась в больнице Пеллегрини, потому что перенесла операцию. Она имела катаракту.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. После операции украинку поместили в офтальмологическое отделение. Его самочувствие было хорошим.
Другие обстоятельства трагедии пока не сообщаются.Также напоминаем, что недавно полиция в Италии задержала двух молодых людей из Украины. В итальянском городе Перуджа 24-летний парень выращивал конопляные растения у себя дома, а в гараже хранил краденые вещи. Еще одного гражданина Украины арестовали в Парме . Правоохранители нашли у 23-летнего юноши оружие и наркотики в карманах.