Уроженка Умани Елена Мельник является владелицей магазина Just a Candy в центре Анталии. Здесь не только продают яркие конфеты, но и проводят мастер-классы по изготовлению карамели для взрослых и детей

Магазин сладостей популярен среди туристов и местных жителей. Все благодаря удачному выбору локации, натуральным составляющим и интересной легенде.

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Предыстория

Женщина проживает в Турции уже 13 лет . Замужем за местным жителем. Идея изготовления карамельных изделий возникла у нее спонтанно во время путешествия Польшей с мужем. Елена увидела интересную витрину с разноцветной продукцией – и вдохновилась создать подобное в стране, где живет.

Украинка открыла магазин сладостей из карамели в Анталии / Фото Ukrinform

Мастерица экспериментировала с рецептами, чтобы разработать авторскую методику . Все ее а роматизаторы и красители исключительно натуральные .

Впоследствии Елене повезло выбрать выгодное место в Калеичи для открытия собственного магазина. Это исторический центр Анталии , где всегда много посетителей.

Также украинка придумала интересного персонажа для своего бизнеса. Это маг , который живет в лесу и варит карамель по тайному рецепту, добавляя соки растений и ягод для различных красок.

Украинка придумала персонажа мага для своего бизнеса в Анталии / Фото Ukrinform

Мастерская сегодня

Из-за пандемии бизнес украинки сосредоточился на продажах онлайн . Но Елена продолжает устраивать мастер-классы для небольших групп людей.

Елена Мельник и ее мастерская карамели в Анталии / Фото Ukrinform

Основательница Just a Candy не забывает о том, откуда она родом. Женщина поддерживает украинские общины в Анталии и занимается благотворительной деятельностью. Например, раньше она проводила мастер-классы для детей с Востока Украины и детей, потерявших родителей в АТО . Елена Мельник отмечает, что такие дела приносят ей радость, ведь позволяют чувствовать связь с Украиной .

Предыстория