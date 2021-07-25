Наталія – засновниця клінінгової компанії European Cleaning. Зараз вона допомагає працевлаштуватися багатьом мігрантам, зокрема з України.

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Наталія Великач закінчила у Львові географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Виїхала до США у 1998 році. Каже, опинилася без професії та майже не знала мови. Зрозуміло, що за таких обставин знайти роботу у чужій країні було важко.

Наталія Великач виїхала з сім'єю до США у 1998 році / Скриншот з відео

Наталія Великач / Скриншот з відео

Тоді жінка почала самотужки шукати клієнтів, щоб надавати послуги з прибирання. Так поступово їй вдалося налагодити контакти з людьми, які довіряють свої будинки Наталії досі.

За 20 років існування бізнесу українка найняла на роботу десятки земляків, які переїхали до Лос-Анджелеса. Працівники клінінгової компанії отримують 50% від кожного прибраного будинку – і кажуть, що такі умови дуже хороші. Всіх прибиральниць Наталія особисто вчить, як виконувати роботу якісно.

Якщо набираю людей на роботу, я їх вчу: як ліжка застеляти, як правильно мають стояти речі, як мити і чистити, яку хімію використовувати, щоб не зіпсувати людям речі,

– розповідає Наталія.

Задоволена роботою у клінінговій сфері й українка Анастасія. Вона вже рік виконує обов'язки працівниці служби професійного прибирання. Потрапила у цю діяльність, коли втратила роботу через пандемію.

Дівчина зазначає, що існує багато стереотипів щодо цієї професії. Але насправді немає нічого соромного у тому, щоб прибирати чужі будинки. Всі клієнти, запевняє Настя, ставляться до неї з повагою, як до друга. До того ж нерідко жінки з клінінгової компанії наводять лад у будинках знаменитостей. Хоча більшість клієнтів – це американці середнього класу.

Анастасія, працівниця служби професійного прибирання / Скриншот з відео

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