Ольга Орлова емігрувала до США з українського містечка Славутич 4 роки тому. Вона вступила на службу до місцевої поліції.

До цього українка навчалася у Міжрегіональній академії управління персоналом та мріяла бути політикинею. Коли ж в Україні розпочався набір до нової поліції, Ольга відразу подала заявку та пройшла відбір.

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Як Ольга потрапила до США

Невдовзі після успішного проходження відбору в Україні, Ольга дізналася, що виграла зелену карту, яка забезпечує дозвіл на проживання та працевлаштування у США.

Дівчина не хотіла втрачати можливості та вирішила емігрувати. Зараз вона працює у поліції округу Арапаго, що у штаті Колорадо.

Як українка стала американською поліцейською

Найважчим для Ольги було навчання у поліцейській академії упродовж 4 місяців. Перед цим вона пройшла кілька етапів співбесід, поліграф (детектор брехні) та ще декілька тестувань з психологами.

Таким чином визначають, чи стабільна у кандидата на посаду правоохоронця психіка та чи готовий він працювати з людьми.

Ольга зізнається, що в академії набагато складніше було морально, аніж фізично.

Найважче було, коли мені дали заповнити документи, які діятимуть у випадку моєї смерті на службі. У цей період розумієш, що кожен твій день на роботі справді може бути останнім,

– розповідає українка.

В анкеті запитують, чи хочеш ти квіти на церемонії, військову чи звичайну процедуру поховання та де ти бажаєш бути похованим.

Як проходить служба в поліції

Фізична форма хоч і має значення, та не є головним у роботі американської поліції. На думку Ольги, правоохоронець у США передусім повинен бути психологом.

Служба щодня різна – день може початися зі зняття відбитків пальців, а далі – арешту злочинця, тюремного огляду та патрулювання вулиць, а також судових слухань.

Корупція у відділку, за словами Ольги, взагалі не тема для розмови. Отримати роботу дуже і дуже складно, тому ніхто навіть не задумується про те, щоб взяти хабар, адже після такого можна втратити абсолютно все.

Чи задоволена Ольга переїздом

За 4 роки дівчина пройшла чимало випробувань, однак взагалі не шкодує про це. За словами Ольги, у США за бажанням можна мати все.

Переїзд з України, насправді, ніколи не був моєю мрією. Цього хотіла моя сестра, тому я й заповнила анкету. Виграти вдалося з першого разу,

– розповідає Ольга.

До слова, за підрахунками Міністерства праці США, середня базова зарплата поліцейського – 65 тисяч доларів на рік.

Окрім цього, на правоохоронців чекає хороший соціальний пакет, страхування та можливість швидкого виходу на пенсію – вже після 20 років служби.

Як це – служити в поліції США: дивіться відео