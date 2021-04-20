Ольга Орлова эмигрировала в США из украинского городка Славутич 4 года назад. Она вступила на службу в местную полицию.

До этого украинка училась в Межрегиональной академии управления персоналом и мечтала быть политиком. Когда в Украине начался набор в новую полицию, Ольга сразу подала заявку и прошла отбор.

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Как Ольга попала в США

Вскоре после успешного прохождения отбора в Украине, Ольга узнала, что выиграла зеленую карту, которая обеспечивает разрешение на проживание и трудоустройство в США.

Девушка не хотела терять возможности и решила эмигрировать. Сейчас она работает в полиции округа Арапаго, штат Колорадо.

Как украинка стала американским полицейским

Самым тяжелым для Ольги было обучение в полицейской академии в течение 4 месяцев. Перед этим она прошла несколько этапов собеседований, полиграф (детектор лжи) и еще несколько тестирований с психологами.

Таким образом определяют, стабильная ли у кандидата на должность полицейского психика и готов ли он работать с людьми.

Ольга признается, что в академии сложнее было морально, чем физически.

Труднее всего было, когда мне дали заполнить документы, которые будут действовать в случае моей смерти на службе. В этот период понимаешь, что каждый твой день на работе вполне может быть последним,

– рассказывает украинка.

В анкете спрашивают, хочешь ли ты цветы на церемонии, военную или обычную процедуру погребения и где ты хочешь быть похороненным.

Как проходит служба в полиции

Физическая форма хоть и имеет значение, но не является главным в работе американской полиции. По мнению Ольги, полицейский в США прежде всего должен быть психологом.

Служба каждый день разная – день может начаться со снятия отпечатков пальцев, а дальше – ареста преступника, тюремного осмотра и патрулирования улиц, а также судебных слушаний.

Коррупция в отделении, по словам Ольги, вообще не тема для разговора. Получить работу очень и очень сложно, поэтому никто даже не задумывается о том, чтобы взять взятку, ведь после такого можно потерять абсолютно все.

Довольна ли Ольга переездом

За 4 года девушка прошла немало испытаний, но вообще не жалеет об этом. По словам Ольги, в США при желании можно иметь все.

Переезд из Украины, на самом деле, никогда не был моей мечтой. Этого хотела моя сестра, поэтому я и заполнила анкету. Выиграть удалось с первого раза,

– рассказывает Ольга.

К слову, по подсчетам Министерства труда США, средняя базовая зарплата полицейского – 65 тысяч долларов в год.

Кроме этого, на правоохранителей ждет хороший социальный пакет, страхование и возможность быстрого выхода на пенсию – уже после 20 лет службы.

Как это – служить в полиции США: смотрите видео