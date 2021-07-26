Українка стала першою диригенткою на Байройтському фестивалі: враження глядачів
Джерело:фейсбук "Укрінформ"
Уродженка Бродів Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром за 145-річну історію найпрестижнішого оперного фестивалю у німецькому Байройті. Вона відкрила фестиваль 25 липня.
Українка представила оперу "Летючий голландець". До цієї події вона почала готуватися ще минулого сезону.
Цікаво Бути мамою складніше, ніж далекобійницею, – українка про свій успіх у Польщі
Виступ Оксани Линів
Новина про те, що у 2021 році за диригентським пультом у Байройті стоятиме жінка, бурхливо обговорювалася у суспільстві понад рік. І ось це сталося – українка увійшла в історію, ставши першою диригенткою на світовому оперному фестивалі.
Глядачі були захоплені талантом Оксани Линів. У залі звучали 12 хвилин безперервних овацій.
Цікаво, що серед гостей була присутня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Що відомо про Оксану Линів
- Оксана Линів народилася у Бродах у 1978 році.
- Вона – випускниця Львівського музучилища імені Станіслава Людкевича та Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка.
- Оксана Линів є першою жінкою головною диригенткою Опери та філармонійного оркестру у місті Ґрац.
- Вона є засновницею та художньою керівницею фестивалю LvivMozArt, а також засновницею і головною диригенткою Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.
- Серед іншого, диригентка є лауреаткою премії "Women in Arts 2021" у категорії "Жінки в музиці".