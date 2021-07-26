Українка представила оперу "Летючий голландець". До цієї події вона почала готуватися ще минулого сезону.

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Виступ Оксани Линів

Новина про те, що у 2021 році за диригентським пультом у Байройті стоятиме жінка, бурхливо обговорювалася у суспільстві понад рік. І ось це сталося – українка увійшла в історію, ставши першою диригенткою на світовому оперному фестивалі.

Глядачі були захоплені талантом Оксани Линів. У залі звучали 12 хвилин безперервних овацій.

Цікаво, що серед гостей була присутня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Що відомо про Оксану Линів