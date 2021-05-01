Вакцину не обирають: українка розповіла, як роблять щеплення від COVID-19 у Канаді

Журналістка Зоя Казанжи отримала щеплення від COVID-19 у Канаді, де тимчасово перебувала через родинні справи. Вона розповіла, що ті, хто має намір вакцинуватися, не обирають виробника препарату. Яка вакцина є у пункті щеплення, таку людина й отримає.

Тож коли у Канаді особа йде вакцинуватися, вона до останнього не знає, яку саме вакцину їй колотимуть. У країні сертифіковані такі вакцини: Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca.

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Самопочуття українки після вакцинації

Зоя Казанзи отримала щеплення вакциною Pfizer. Добу після вакцинації у жінки боліла рука. Підвищеної температури тіла та інших побічних ефектів у неї не було. У її родичів, які отримали щеплення в той самий день, теж не підіймалася температура тіла.

Процедура

Жінка поділилася деталями процедури. Щоб отримати щеплення в Канаді, потрібно попередньо зареєструватися онлайн та обрати час візиту у пункт вакцинації.

На місці отримання вакцини людей просять зняти свої захисні маски та видають нові. Після цього здійснюється підтвердження реєстрації, де перевіряють документи та приймають рішення щодо отримання вакцини. Медики детально розпитують про хронічні хвороби, алергії тощо. І лише після цього вакцинують.

Щоб простежити реакцію, людина повинна почекати у приміщенні 15 хвилин. У пункті вакцинації присутні відгороджені ширмою імпровізовані ліжко-місця для надання допомоги в разі потреби.

Друге щеплення Зої запропонувати зробити через 122 дні після першого. Журналістка припустила, що такий великий період очікування зумовлений нестачею вакцин у Канаді.



Журналістка Зоя Казанжи вакцинувалася у Канаді / Фото фейсбук-сторінка Зої Казанжи