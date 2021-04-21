Національний фонд охорони здоров'я Польщі повідомив, що у країні існує більше сотні пунктів виїзної вакцинації. Отримати щеплення вдома мають змогу особи, які фізично не можуть прибути у пункт вакцинації.

Таким чином влада Польщі намагається пришвидшити процеси вакцинації у країні та зробити вакцину більш доступною для різних категорій населення. Домашню вакцинацію проводитиме не один лікар, а команда медиків, тож процес буде під належним контролем.

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Хто може вакцинуватися вдома

Про потребу домашньої вакцинації насамперед повинні повідомляти особи, стан здоров'я яких не дозволяє їм самостійно дістатися до точки вакцинації. Йдеться про людей з інвалідністю, які не можуть скористатися інклюзивним транспортом, щоб дістатися до пункту щеплення.

Також послугою можуть скористатися й особи, які тимчасово є неспроможними відвідати пункт вакцинації через поранення, захворювання або з інших причин, пов'язаних зі здоров'ям. Тоді домашню вакцинацію їм може рекомендувати лікар.

Усі інші особи, які є здоровими та добре себе почувають, повинні самостійно добратися до пункту вакцинації.

В Польщі деякі особи зможуть вакцинуватися вдома / Фото Unsplash