Когда в Канаде человек идет вакцинироваться, он до последнего не знает, какую именно вакцину ему будут колоть. В стране сертифицированы такие вакцины: Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca.
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Самочувствие украинки после вакцинации
Зоя Казанзы получила прививку вакциной Pfizer. Сутки после вакцинации у женщины болела рука. Повышенной температуры тела и других побочных эффектов у нее не было. У ее родственников, которые получили прививки в тот же день, тоже не поднималась температура тела.
Процедура
Женщина поделилась деталями процедуры. Чтобы получить прививку в Канаде, нужно предварительно зарегистрироваться онлайн и выбрать время визита в пункт вакцинации.
На месте получения вакцины людей просят снять свои защитные маски и выдают новые. После этого осуществляется подтверждение регистрации, где проверяют документы и принимают решение о получении вакцины. Медики подробно расспрашивают о хронических болезнях, аллергии и т.д. И только после этого вакцинируют.
Чтобы проследить реакцию, человек должен подождать в помещении 15 минут. В пункте вакцинации присутствуют отгорожены ширмой импровизированные койко-места для оказания помощи в случае необходимости.
Вторую прививку Зои предложили сделать через 122 дня после первой. Журналистка предположила, что такой большой период ожидания обусловлен нехваткой вакцин в Канаде.
Журналистка Зоя Казанжи вакцинировалась в Канаде / Фото фейсбук-страница Зои Казанжи