Когда в Канаде человек идет вакцинироваться, он до последнего не знает, какую именно вакцину ему будут колоть. В стране сертифицированы такие вакцины: Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca.

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Самочувствие украинки после вакцинации

Зоя Казанзы получила прививку вакциной Pfizer . Сутки после вакцинации у женщины болела рука . Повышенной температуры тела и других побочных эффектов у нее не было. У ее родственников, которые получили прививки в тот же день, тоже не поднималась температура тела.

Процедура

Женщина поделилась деталями процедуры. Чтобы получить прививку в Канаде, нужно предварительно зарегистрироваться онлайн и выбрать время визита в пункт вакцинации.

На месте получения вакцины людей просят снять свои защитные маски и выдают новые . После этого осуществляется подтверждение регистрации , где проверяют документы и принимают решение о получении вакцины. Медики подробно расспрашивают о хронических болезнях, аллергии и т.д. И только после этого вакцинируют.

Чтобы проследить реакцию, человек должен подождать в помещении 15 минут . В пункте вакцинации присутствуют отгорожены ширмой импровизированные койко-места для оказания помощи в случае необходимости.

Вторую прививку Зои предложили сделать через 122 дня после первой. Журналистка предположила, что такой большой период ожидания обусловлен нехваткой вакцин в Канаде.