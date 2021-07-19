Сім'я Станчак переїхала зі Львова до Англії, коли Софії було сім років. У новій країні дівчина закінчила школу, згодом навчалася у коледжі, а після того вступила до омріяного університету. Зараз Софія вчиться на останньому курсі.

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Вступ до ВНЗ

Софія розповіла, що процедура вступу до вишу у Великій Британії доволі тривала. Перші іспити починаються ще у школі, в 9 класі. Тоді дівчина складала базові предмети, як-от математику та англійську, а також два предмети на вибір (історію й німецьку).

Загалом до кінця 11 класу вона склала іспити з 15 предметів. Їх оцінювали за шкалою ECTS. Згідно з нею результат позначають не цифрами, а літерами (A, B, C, D). Щоб вступити до хорошого навчального закладу потрібно мати всі А, а ще краще – А з плюсом, розповіла українка.

За словами Софії, після закінчення старшої школи випускники спершу вступають до коледжу, а лише потім – до університету. Сама вона навчалася в лондонському Woodhouse College.

У коледжі потрібно було обрати лише три предмети для подальшого вивчення. Героїня статті обрала історію, психологію та дисципліну про діяльність уряду, бо знала, що далі хоче вступати на юридичний факультет, і знання у цих темах стануть їй у пригоді.

Може здатися, що таке навчання – дуже легке. Та насправді навантаження було шаленим. Я вчилася вдень і вночі! У коледжі було навіть складніше, ніж тепер в університеті,

– розповідає Софія Станчак.

Після закінчення коледжу випускник може подати заявки до п'яти університетів. Вступить він чи ні – залежить від його оцінок, каже Софія.

Коли українка обирала університет у Великій Британії, то найбільше уваги звертала на його рейтинг. Каже, від цього безпосередньо залежить якість навчання, наявність різноманітних можливостей для студента, як-от програм обмін.

Зрештою, зваживши всі можливості вибору, Софія зупинилася на University of Surrey в місті Гілдфорд.

Софія Станчак / Фото Urban

Про гроші на навчання

Навчання в школі та коледжі у Великій Британії є безплатним. А за здобуття освіти в університеті потрібно платити. Наприклад, рік навчання на юридичному факультеті, розповіла Софія, коштує 9 тисяч 250 фунтів стерлінгів (близько 360 тисяч гривень).

Дівчина, як і більшість її знайомих, взяла кредит у держави під 6% річних. Вона поки що може його не виплачувати. Повертатиме гроші, коли почне працювати. Таку можливість, за словами Софії, мають лише громадяни Великої Британії. Іноземцям доведеться платити 27 тисяч фунтів стерлінгів на рік (більше мільйона гривень). Також вона зауважила, що в університеті не передбачено жодних стипендій чи грантів.

Крім того, Софія взяла кредит на проживання. Він покриває витрати на оренду житла, їжу та одяг. Софія отримує 6 тисяч фунтів стерлінгів на рік (близько 235 тисяч гривень). Сума кредиту, яку надає держава, залежить від річного доходу батьків студента, зазначила дівчина. Тим, у кого висока зарплата, можуть дати всього близько тисячі фунтів, адже решту мали б докласти батьки. А найбільша сума, яку можна отримати на проживання, складає 8 тисяч фунтів (приблизно 314 тисяч гривень).

Особливості здобуття вищої освіти у Великій Британії

Софія розповіла, що навчання в університетах Англії триває три роки. Але їй на вищу освіту довелося витратити чотири роки, бо минулий рік вона навчалася за обміном на кафедрі австралійського права в університеті Wollongong біля Сіднея.

Після закінчення університету дівчина також повинна пройти спеціальний післядипломний курс, який триває майже два семестри. Після цього протягом двох років потрібно практикуватися у правничій фірмі. Лише після цього Софія зможе працювати юристкою.

На юридичному факультеті складно вчитися, бо, на відміну від завдань у точних науках, тут невідомо, чи вдалося тобі знайти правильне рішення у завданні. До того ж нам часто доводиться писати статті, де немає єдиної відповіді,

– ділиться Софія Станчак.

Софія Станчак навчається в University of Surrey / Фото Urban

Великий мінус дівчина бачить і у тому, що виш не направляє студентів на практику. Кожному потрібно самостійно домовлятися про це з працедавцями.

Та загалом навчанням дівчина задоволена. Зокрема, вважає його справедливим.

У британському коледжі та університеті я ніколи не чула й натяку на хабарі чи підлабузництво. Оцінювання проходить максимально прозоро,

– каже Софія.

Софія живе у гуртожитку від свого університету. Умовами вона дуже задоволена. Вона проживає в окремій кімнаті з власною ванною.

Студентські гуртожитки у Великій Британії / Фото Urban

Також Софія розповіла, що у Великій Британії дуже популярно вчитися в бібліотеці. Коли не було карантину, туди ходили майже всі, бо бібліотека працювала цілодобово і без вихідних. Зараз вона відчинена лише до півночі.

Поблизу гуртожитків є озеро, де часто збирається молодь. Улітку там навіть є жива музика, зазначає Софія. Окрім того, студенти мають різні клуби за інтересами: спортивні, музичні тощо.

Софія зізнається, що у період пандемії відчуває суперпідтримку від університету. Дистанційне навчання чудово організоване. Адміністрація навіть перевела в електронний формат усі навчальні посібники. Ба більше, університет гарантує студентам і викладачам безплатне тестування на коронавірус.

Озеро поблизу гуртожитку, в якому проживає Софія Станчак / Фото Urban

Місце для навчання в бібліотеці / Фото Urban

Місце для навчання в бібліотеці / Фото Urban