Семья Станчак переехала из Львова в Англию, когда Софии было семь лет. В новой стране девушка окончила школу, потом училась в колледже, а после – поступила в желаемой университет. Сейчас София учится на последнем курсе.

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Поступление в ВНЗ

София рассказала, что процедура поступления в вуз в Великобритании довольно длительная. Первые экзамены начинаются еще в школе, в 9 классе. Тогда девушка сдавала базовые предметы, например математику и английский, а также два предмета на выбор (историю и немецкий).

Всего к концу 11 класса она сдала экзамены с 15 предметов. Их оценивали по шкале ECTS. Согласно ей результат обозначают не цифрами, а буквами (A, B, C, D). Чтобы поступить в хорошее учебное заведения нужно иметь все А, а еще лучше – А с плюсом, рассказала украинка.

По словам Софии, после окончания старшей школы выпускники сначала поступают в колледж, а только потом – в университет. Сама она училась в лондонском Woodhouse College.

В колледже нужно было выбрать только три предмета для дальнейшего изучения. Героиня статьи выбрала историю, психологию и дисциплину о деятельности правительства, зная, что дальше она хочет поступать на юридический факультет, и знания этих тем ей пригодятся.

Может показаться, что такое обучение – очень легкое. Но в действительности нагрузка была бешеной. Я училась днем и ночью! В колледже было даже сложнее, чем сейчас в университете,

– рассказывает София Станчак.

После окончания колледжа выпускник может подать заявки до пяти университетов. Вступить он или нет – зависит от его оценок, говорит София.

Когда украинка выбирала университет в Великобритании, то больше внимания обращала на его рейтинг. Говорит, от этого напрямую зависит качество обучения, наличие разнообразных возможностей для студента, например программ обмена.

В конце концов, взвесив все возможности выбора, София остановилась на University of Surrey в городе Гилфорд.

София Станчак / Фото Urban

Об деньгах на обучение

Обучение в школе и колледже в Великобритании является бесплатным. А за получение образования в университете нужно платить. Например, год обучения на юридическом факультете, рассказала София, стоит 9 тысяч 250 фунтов стерлингов (около 360 тысяч гривен).

Девушка, как и большинство ее знакомых, взяла кредит у государства под 6% годовых. Она пока может его не выплачивать. Возвращать деньги сможет, когда начнет работать. Такую возможность, по словам Софии, имеют только граждане Великобритании. Иностранцам придется платить 27 тысяч фунтов стерлингов в год (более миллиона гривен). Также она отметила, что в университете не предусмотрено никаких стипендий или грантов.

Кроме того, София взяла кредит на жительство. Он покрывает расходы на аренду жилья, еду и одежду. София получает 6 тысяч фунтов стерлингов в год (около 235 тысяч гривен). Сумма кредита, которую предоставляет государство, зависит от годового дохода родителей студента, отметила девушка. Тем, у кого высокая зарплата, могут дать всего около тысячи фунтов, ведь остальные деньги должны приложить родители. А самая большая сумма, которую можно получить на жительство, составляет 8 тысяч фунтов (примерно 314 тысяч гривен).

Особенности получения высшего образования в Великобритании

София рассказала, что обучение в университетах Англии длится три года. Но ей на высшее образование пришлось потратить четыре года, потому что прошлый год она училась по обмену на кафедре австралийского права в университете Wollongong у Сиднея.

После окончания университета девушка также должна пройти специальный последипломный курс, который длится почти два семестра. После этого в течение двух лет нужно практиковаться в юридической фирме. Только после этого София сможет работать юристом.

На юридическом факультете сложно учиться, потому что, в отличие от задач в точных науках, здесь неизвестно, удалось ли тебе найти правильное решение в задании. К тому же нам часто приходится писать статьи, где нет единого ответа,

– делится София Станчак.

София Станчак учится в University of Surrey / Фото Urban

Большой минус девушка видит и в том, что вуз не направляет студентов на практику. Каждому нужно самостоятельно договариваться об этом с работодателями.

Но в целом обучением девушка довольна. В частности, считает его справедливым.

В британском колледже и университете я никогда не слышала ни намека на взятки или подхалимство. Оценивания проходит максимально прозрачно,

– говорит София.

София живет в общежитии от своего университета. Условиями она очень довольна. Она проживает в отдельной комнате с собственной ванной.

Студенческие общежития в Великобритании / Фото Urban

Также София рассказала, что в Великобритании очень популярно учиться в библиотеке. Когда не было карантина, туда ходили почти все, потому что библиотека работала круглосуточно и без выходных. Сейчас она открыта только до полуночи.

Вблизи общежитий есть озеро, где часто собирается молодежь. Летом там даже есть живая музыка, отмечает София. Кроме того, студенты имеют различные клубы по интересам: спортивные, музыкальные и тому подобное.

София признается, что в период пандемии очень чувствует поддержку от университета. Дистанционное обучение прекрасно организовано. Администрация даже перевела в электронный формат все учебные пособия. Более того, университет гарантирует студентам и преподавателям бесплатное тестирование на коронавирус.

Озеро возле общежития, в котором проживает София Станчак / Фото Urban

Место для обучения в библиотеке / Фото Urban