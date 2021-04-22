Олена Алєксєєва встигла пожити у Польщі, Єгипті, Казахстані, а зараз переїхала у Швецію. Вперше українка емігрувала ще 9 років тому.

Тоді друзі Олени запропонували їй пожити у Польщі та допомогти з візами. Жінка переїхала та почала працювати у брокерській фірмі, де сумлінно виконувала обов'язки майже 5 років.

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Переїзд в Єгипет

Згодом фірма запропонувала Олені відкрити новий офіс у Каїрі, що в Єгипті, і так жінка потрапила туди. Переїзд у ролі роботодавця, на думку українки, набагато складніший, ніж у ролі найманого працівника.

Єгиптяни – дуже повільні. Улюблене їх прислів'я звучить "Завтра, дай Бог", і це може тривати від кількох днів до кількох років. Коли ми замовили меблі для офісу та розраховували на них за тиждень, то отримали набагато пізніше,

– розповідає Олена.

За словами українки, у Єгипті доволі дешеве та якісне житло. Можна винайняти віллу з басейном за ціною однокімнатної квартири у Європі. Окрім цього, низькі ціни на продукти та послуги.

Українка про досвід життя у Єгипті / Фото Gazeta.ua

Найбільше Олену здивувало, що у багатомільйонному Каїрі немає пішохідних переходів. Якщо людина хоче перейти вулицю, то часто треба кидатися у потік транспорту, ледь не під колеса машин.

Досвід життя у Казахстані

Згодом Олена вкотре переїхала, цього разу до Алмати, що у Казахстані, де також відкривала новий офіс для компанії. Жінка ділиться, що у казахів схожий до українського менталітет, близька мова та традиції.

У Казахстані емігранту доволі важко легалізуватися. Необхідні мені візи загалом видають всього 5 на рік і вони дуже дорого коштують. Проте послуги там справді дешеві – я майже щотижня могла дозволити собі ходити на манікюр чи користуватись послугами таксі,

– ділиться емігрантка.

Олена встигла пожити у Казахстані / Фото Gazeta.ua

Зміна релігії та переїзд до Швеції

Зараз українка мешкає у Стокгольмі зі своїм чоловіком. Перед цим Олена прийняла іслам, після чого вийшла заміж за мусульманина. До заручин чоловік бачив її лише по відеозв'язку.

Олена з чоловіком / Фото Gazeta.ua

Українка розповідає, що зміна релігії та хіджаб ніяк не вплинули на її соціальне життя. Олена залишається активною, а у Швеції на такий одяг взагалі мало звертають увагу.

Рішення змінити релігію було свідомим. Мене саму зацікавив іслам, адже тут багато тих законів, які мені імпонують,

– наголошує жінка.