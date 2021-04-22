Елена Алексеева успела пожить в Польше, Египте, Казахстане, а сейчас переехала в Швецию. Впервые украинка эмигрировала еще 9 лет назад.

Тогда друзья Елены предложили ей пожить в Польше и помочь с визами. Женщина переехала и начала работать в брокерской фирме, где добросовестно выполняла обязанности почти 5 лет.

Интересно Если честно, это никогда не было моей мечтой, – украинка, которая стала полицейским в США

Переезд в Египет

После этого фирма предложила Елене открыть новый офис в Каире, что в Египте, и так женщина попала туда. Переезд в роли работодателя, по мнению украинки, гораздо сложнее, чем в роли наемного работника.

Египтяне – очень медленные. Любимая их пословица звучит "Завтра, дай Бог", и это может длиться от нескольких дней до нескольких лет. Когда мы заказали мебель в офис и рассчитывали на доставку за неделю, то получили ее гораздо позже,

– рассказывает Елена.

По словам украинки, в Египте довольно дешевое и качественное жилье. Можно снять виллу с бассейном по цене однокомнатной квартиры в Европе. Кроме этого, низкие цены на продукты и услуги.

Украинка об опыте жизни в Египте / Фото Gazeta.ua

Больше всего Елену удивило, что в многомиллионном Каире нет пешеходных переходов. Если человек хочет перейти улицу, то часто надо бросаться в поток транспорта, чуть ли не под колеса машин.

Опыт жизни в Казахстане

Вскоре Елена еще раз переехала, в этот раз в Алматы, что в Казахстане, где также открывала новый офис для компании. Женщина делится, что у казахов похожий на украинский менталитет, близкий язык и традиции.

В Казахстане эмигранту довольно трудно легализоваться. Необходимые мне визы вообще выдают всего 5 за весь год, и они очень дорого стоят. Однако услуги там действительно дешевые – я почти каждую неделю могла позволить себе ходить на маникюр или пользоваться услугами такси,

– делится эмигрантка.

Елена успела пожить в Казахстане / Фото Gazeta.ua

Смена религии и переезд в Швецию

Сейчас украинка живет в Стокгольме со своим мужем. Перед этим Елена приняла ислам, после чего вышла замуж за мусульманина. До помолвки муж видел ее только по видеосвязи.

Елена с мужем / Фото Gazeta.ua

Украинка рассказывает, что изменение религии и хиджаб никак не повлияли на ее социальную жизнь. Елена остается активной, а в Швеции на такую одежду вообще мало обращают внимание.

Решение сменить религию было сознательным. Меня заинтересовал ислам, ведь здесь много тех законов, которые мне импонируют,

– отмечает женщина.