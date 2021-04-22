Решение сменить религию было сознательным, – украинка приняла ислам и пожила в 4 странах
Елена Алексеева успела пожить в Польше, Египте, Казахстане, а сейчас переехала в Швецию. Впервые украинка эмигрировала еще 9 лет назад.
Источник:Gazeta.ua
Тогда друзья Елены предложили ей пожить в Польше и помочь с визами. Женщина переехала и начала работать в брокерской фирме, где добросовестно выполняла обязанности почти 5 лет.
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Переезд в Египет
После этого фирма предложила Елене открыть новый офис в Каире, что в Египте, и так женщина попала туда. Переезд в роли работодателя, по мнению украинки, гораздо сложнее, чем в роли наемного работника.
Египтяне – очень медленные. Любимая их пословица звучит "Завтра, дай Бог", и это может длиться от нескольких дней до нескольких лет. Когда мы заказали мебель в офис и рассчитывали на доставку за неделю, то получили ее гораздо позже,
– рассказывает Елена.
По словам украинки, в Египте довольно дешевое и качественное жилье. Можно снять виллу с бассейном по цене однокомнатной квартиры в Европе. Кроме этого, низкие цены на продукты и услуги.
Украинка об опыте жизни в Египте / Фото Gazeta.ua
Больше всего Елену удивило, что в многомиллионном Каире нет пешеходных переходов. Если человек хочет перейти улицу, то часто надо бросаться в поток транспорта, чуть ли не под колеса машин.
Опыт жизни в Казахстане
Вскоре Елена еще раз переехала, в этот раз в Алматы, что в Казахстане, где также открывала новый офис для компании. Женщина делится, что у казахов похожий на украинский менталитет, близкий язык и традиции.
В Казахстане эмигранту довольно трудно легализоваться. Необходимые мне визы вообще выдают всего 5 за весь год, и они очень дорого стоят. Однако услуги там действительно дешевые – я почти каждую неделю могла позволить себе ходить на маникюр или пользоваться услугами такси,
– делится эмигрантка.
Елена успела пожить в Казахстане / Фото Gazeta.ua
Смена религии и переезд в Швецию
Сейчас украинка живет в Стокгольме со своим мужем. Перед этим Елена приняла ислам, после чего вышла замуж за мусульманина. До помолвки муж видел ее только по видеосвязи.
Елена с мужем / Фото Gazeta.ua
Украинка рассказывает, что изменение религии и хиджаб никак не повлияли на ее социальную жизнь. Елена остается активной, а в Швеции на такую одежду вообще мало обращают внимание.
Решение сменить религию было сознательным. Меня заинтересовал ислам, ведь здесь много тех законов, которые мне импонируют,
– отмечает женщина.
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