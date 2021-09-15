З великим відривом у Miss badante web – 2021 перемогу здобула франківчанка Зоряна Белей. Її запрошували взяти участь в очному змаганні, фінал якого відбувався у Римі. Але у цей час українка була у відпустці, тому була змушена обрати онлайн-формат змагання.

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Детальніше про конкурс

Конкурс Miss badante проводять лише серед працівниць сектору домашнього господарства, тобто серед доглядальниць та домашніх працівниць. В Італії він доволі популярний, адже про конкурс пишуть не лише локальні видання на кшталт Romatoday, але й провідні загальнонаціональні видання, як-от La Reppubblica.

Подія має на меті привернути увагу до недооціненої праці доглядальниць та довести, що кожна жінка варта визнання.

Про цьогорічну переможницю

До Італії Зоряна Белей емігрувала, коли їй було 28 років. На батьківщині вона працювала хірургічною медсестрою в Івано-Франківській обласній лікарні. Оскільки українські медичні дипломи в Італії не визнають, у новій країні жінка працевлаштувалася доглядальницею. Цю роботу виконує і досі. Живе у місті Каттоліка, що у регіоні Емілія Романія.

Щоб виконувати цю роботу, потрібно мати добре серце, терпіння та велику повагу до людей літнього віку, Ці якості мені притаманні. За сім років праці в Італії, я тільки один раз змінила роботу через смерть роботодавця,

– коментує Зоряна.

Зоряна Белей / Фото "Українська Газета. ІТ"

Про конкурс краси серед доглядальниць в Італії українка довідалася випадково. Коли подавала заяву, то не вірила, що пройде бодай у першу десятку, тому й не розповідала нікому про свою участь.

Коли організатори отримали анкету та фото українки, то запросили її у Рим. Зоряна зазначає, що залюбки б поїхала, якби в цей час була в Італії, а не у відпустці.

Коли Зоряні прийшло повідомлення про її перемогу в онлайн-версії конкурсу Miss badante web Italia – 2021, жінка розчулилася. Щиро пораділа за маму також донька Зоряни, яка на момент отримання повідомлення була поруч.

Рада, що завдяки конкурсу, є нагода наголосити на важливості цієї професії для італійських родин,

– підкреслює переможниця конкурсу.