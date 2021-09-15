С большим отрывом в Miss badante web – 2021 победу одержала франковчанка Зоряна Белей. Ее приглашали принять участие в очном соревновании, финал которого проходил в Риме. Но в это время украинка была в отпуске, поэтому была вынуждена выбрать онлайн-формат соревнования.

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Подробнее о конкурсе

Конкурс Miss badante проводят только среди работниц сектора домашнего хозяйства, то есть среди сиделок и домработниц. В Италии он довольно популярен, ведь о конкурсе пишут не только локальные издания вроде Romatoday, но и ведущие общенациональные издания, например La Reppubblica.

Событие призвано привлечь внимание к недооцененному труду сиделок и доказать, что каждая женщина достойна признания.

О победительнице

В Италию Зоряна Белей эмигрировала, когда ей было 28 лет. На родине она работала хирургической медсестрой в Ивано-Франковской областной больнице. Поскольку украинские медицинские дипломы в Италии не признают, в новой стране женщина трудоустроилась сиделкой. Эту работу выполняет до сих пор. Живет в городе Каттолика, что в регионе Эмилия-Романья.

Чтобы выполнить эту работу, нужно иметь доброе сердце, терпение и большое уважение к людям пожилого возраста, эти качества мне присущи. За семь лет работы в Италии, я только один раз сменила работу из-за смерти работодателя,
комментирует Зоряна.

Зоряна Белей / Фото "Украинская Газета. ИТ"

О конкурсе красоты среди сиделок в Италии украинка узнала случайно. Когда подавала заявление, то не верила, что пройдет хотя бы в первую десятку, поэтому и не рассказывала никому о своем участии.

Когда организаторы получили анкету и фото украинки, то пригласили ее в Рим. Зоряна отмечает, что охотно бы поехала, если бы в это время была в Италии, а не в отпуске.

Когда Зоряне пришло сообщение о ее победе в онлайн-версии конкурса Miss badante web Italia – 2021, женщина очень обрадовалась. Искренне порадовалась за маму также дочь Зоряны, которая на момент получения сообщения была рядом.

Рада, что благодаря конкурсу, есть возможность подчеркнуть важность этой профессии для итальянских семей,
подчеркивает победительница конкурса.

Украинкам, которые тоже работают сиделками, Зоряна пожелала терпения, выдержки, взаимоуважения и здоровья. Украинка также отметила важность поддержки друг друга. И поблагодарила всех, кто за нее голосовал.

Зоряна Белей / Фото "Украинская Газета. ИТ"