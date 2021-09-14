Мати не втрачає надії, що син може бути живим. На її думку, цю справу не розслідували, як належить. Зокрема, є багато суперечливих питань, відповіді на які ніхто не з'ясував.

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Як зник молодий українець у Польщі

Зв'язок із Владиславом обірвався 13 червня 2020 року. На той момент він перебував у Польщі вже шість років. Юнак легально працював у сфері маркетингу.

12 червня, у день перед зникненням, Владислав зустрівся з двома друзями. Компанія проводила час у кафе. Хлопці давно не бачилися через карантин, тому зустріч була довгою.

За словами Ірини Щур, матері зниклого українця, близько 22:00 Влад з друзями вирушили до нічного клубу. Туди їх запросив один знайомий. До ранку більшість учасників компанії пішли до дому. Владислав залишився з друзями своїх друзів. Тобто, з малознайомими людьми.

Вдень один із друзів телефонував Владиславу, але той не брав трубки. Люди, з якими відпочивав молодик, не знали його місцеперебування. За первинною інформацією, Владислав покинув нічний клуб близько 9:00 без речей.

Про те, що хлопець зник, батькам розповів близький друг Владислава у неділю, 14 червня. Хлопці хотіли подати заяву у поліцію, але їм відповіли, що це мають зробити родичі.

Хлопці звернулися до мера міста, після цього у них прийняли заяву. Ми зі свого боку були впевнені, що сина могла затримати поліція, оскільки він був без документів, але в понеділок нам повідомили, що в жодному відділку, ні в лікарнях, ні в морзі його немає. Ми терміново виїхали на машині в Польщу,

– пригадує Ірина Щур.

Через пандемію на територію Польщі іноземців не пропускали. Рідні Владислава простояли 16 годин на кордоні. Потрапили до Польщі аж у вівторок. Тоді довідалися про відео з віддаленого острова, яке фігурувало у слідстві. На записі людина підходить до річки та стрибає у воду. Відео було нечітким, тому визначити, хто на ньому, неможливо, зазначає мати хлопця. Поліція і водолази оглядали цю річку, але тіла там знайдено не було. Незабаром пошуки припинили через повінь.

Владислав Щур з мамою / Фото Ірина Щур

У серпні минулого року я написала лист президенту Польщі. Тоді була організована велика пошукова кампанія, нам надіслали навіть відео. Там було 46 осіб із собаками, човни, ехолоти, прочісували річку близько 30 кілометрів протягом двох днів, але так нікого і не знайшли,

– розповідає Ірина.

Розслідування тривало до вересня 2020 року. Після того поліція припинила надавати офіційні звіти про пошук українця. Пояснювали все таємницею слідства. Та батьки розуміли, що правоохоронці просто припинили пошуки.

Багато експертів, з якими спілкувалися родичі зниклого, сходилися на думці, що вищезгадане відео не є доказом того, що Владислав втонув у річці. Свідки ж відсутні. Як і тіло юнака.

Батьки Владислава пропонували свої варіанти пошуку. Їх вони виклали вже в другому своєму зверненні до президента Польщі.

Батьки мають багато питань до правоохоронців

1 березня 2021 року батьки Владислава отримали офіційне повідомлення про те, що поліція закрила справу. Це викликало у них справжній шок. Родина звернулася до суду, і 18 травня польський суд виніс рішення про те, що розслідування проводилося недбало, і зобов'язав поновити справу. Та жодної інформації про перебіг розслідування польська сторона не надає.

У справі про зникнення Влада дуже багато запитань. Про те відео я вже говорила. Крім того, коли ми тоді приїхали до Польщі, всі місцеві ЗМІ писали, що на березі знайшли взуття сина. Але його нам так і не показали. Поліція нам показала шматочок відео, де син виходить із бару, а далі протягом п'яти хвилин ніякого відео немає. Потім ще шматок відео, де невідомий стрибає у воду,

– додає Ірина Щур.

Жінку турбує, чому немає всієї зйомки й чому немає відео траєкторії руху її сина. Адже від бару до зазначеного поліцією місця на річці всього хвилина ходьби. Усе це могла б зафіксувати міська відеокамера.

Владислав Щур / Фото Ірина Щур

Також українку дивує, що правоохоронці не допитували співробітників клубу перші пів року. Саме там хлопця бачили востаннє. Тому було б логічно одразу розпитати, чи не помітив хтось важливі деталі.

Чому iPhone сина опинився у бармена? Хто його приніс, коли, в який час? Теж невідомо. Коли нам повернули цей телефон, ми своїми силами намагалися його розблокувати й відновити інформацію. Ми самі відновлювали польську сім-картку, поліція нам нічим не допомагала. Ми сподівалися, що якщо із сином щось сталося, то він зможе згадати власний номер телефону і подзвонити,

– ділиться мати Владислава.

Батьки Владислава навіть найняли у Польщі приватного детектива. Але той не виконав своєї роботи й припинив відписувати українцям на листи. Повернення витрачених коштів довелося виборювати через суд.

Українці досі плекають надію, що знайдуть сина живим. Кажуть, висновки зараз робити рано, бо слідчі експерименти все ще тривають. Батьки чекають результатів перевірок, щоб відкинути версію про утоплення Владислава.

Владислав Щур / Фото Ірина Щур