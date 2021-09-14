Мать не теряет надежды, что сын может быть живым. По ее мнению, это дело не расследовали, как положено. В частности, есть много спорных вопросов, ответы на которые никто не узнал.

Актуально Польша открыта для украинцев: как из этой страны отправлять деньги родным с выгодой для себя

Как исчез молодой украинец в Польше

Связь с Владиславом оборвался 13 июня 2020 года. На тот момент он находился в Польше уже шесть лет. Юноша легально работал в сфере маркетинга.

12 июня, в день перед исчезновением, Владислав встретился с двумя друзьями. Компания проводила время в кафе. Ребята давно не виделись из-за карантина, поэтому встреча была долгой.

По словам Ирины Щур, матери пропавшего украинца, около 22:00 Влад с друзьями отправились в ночной клуб. Туда их пригласил один знакомый. К утру большинство участников компании пошли домой. Владислав остался с друзьями своих друзей. То есть, с малознакомыми людьми.

Днем один из друзей звонил Владиславу, но тот не брал трубки. Люди, с которыми отдыхал молодой человек, не знали его местонахождение. По первоначальной информации, Владислав покинул ночной клуб около 9 утра без вещей.

О том, что парень исчез, родителям рассказал близкий друг Владислава в воскресенье, 14 июня. Ребята хотели подать заявление в полицию, но им ответили, что это должны сделать родственники.

Ребята обратились к мэру города, после этого у них приняли заявление. Мы со своей стороны были уверены, что сына могла задержать полиция, поскольку он был без документов. Но в понедельник нам сообщили, что ни в одном участке, ни в больницах, ни в морге его нет. Мы срочно выехали на машине в Польшу,

– вспоминает Ирина Щур.

Из-за пандемии на территорию Польши иностранцев не пропускали. Родные Владислава простояли 16 часов на границе. Попали в Польшу только во вторник. Тогда узнали о видео с удаленного острова, которое фигурировало в следствии. На записи человек подходит к реке и прыгает в воду. Видео было нечетким, поэтому определить, кто на нем, невозможно, отмечает мать парня. Полиция и водолазы осматривали эту реку, но тела там обнаружено не было. Вскоре поиски прекратили из-за наводнения.

Владислав Щур с мамой / Фото Ирина Щур

В августе прошлого года я написала письмо президенту Польши. Тогда была организована большая поисковая кампания, нам прислали даже видео. Там было 46 человек с собаками, лодки, эхолоты, прочесывали реку 30 километров в течение двух дней, но так никого и не нашли,

– рассказывает Ирина.

Расследование продолжалось до сентября 2020 года. Потом полиция прекратила предоставлять официальные отчеты о поиске украинца. Объясняли все тайной следствия. Но родители понимали, что правоохранители просто прекратили поиски.

Многие эксперты, с которыми общались родственники пропавшего, сходились во мнении, что вышеупомянутое видео не является доказательством того, что Владислав утонул в реке. Свидетели ведь отсутствуют. Как и тело юноши.

Родители Владислава предлагали свои варианты поиска. Их они выложили уже во втором своем обращении к президенту Польши.

У родителей много вопросов к правоохранителям

1 марта 2021 года родители Владислава получили официальное сообщение о том, что полиция закрыла дело. Это вызвало у них настоящий шок. Семья обратилась в суд, и 18 мая польский суд вынес решение о том, что расследование проводилось небрежно, и обязал возобновить дело. Но никакой информации о ходе расследования польская сторона не предоставляет.

В деле об исчезновении Влада очень много вопросов. О том видео я уже говорила. Кроме того, когда мы тогда приехали в Польшу, все местные СМИ писали, что на берегу нашли обувь сына. Но нам так и не показали. Полиция нам показала кусочек видео, где сын выходит из бара, а далее в течение пяти минут никакого видео нет. Затем еще кусок видео, где неизвестный прыгает в воду,

– добавляет Ирина Щур.

Женщину беспокоит, почему нет всей съемки и почему нет видео траектории движения ее сына. Ведь от бара к указанному полицией месту на реке всего минута ходьбы. Все это могла бы зафиксировать городская видеокамера.

Владислав Щур / Фото Ирина Щур

Также украинку удивляет, что правоохранители не допрашивали сотрудников клуба первые полгода. Там парня видели в последний раз. Поэтому было бы логично сразу расспросить, не заметил ли кто-то важные детали.

Почему iPhone сына оказался у бармена? Кто его принес, когда, в какое время? Тоже неизвестно. Когда нам вернули этот телефон, мы своими силами пытались его разблокировать и восстановить информацию. Мы сами восстанавливали польскую сим-карту, полиция нам ничем не помогала. Мы надеялись, что если с сыном что-то случилось, то он сможет вспомнить свой номер телефона и позвонить,

– делится мать Владислава.

Родители Владислава даже наняли в Польше частного детектива. Но тот не выполнил своей работы и прекратил отписывать украинцам на письма. Возвращала потраченные средства семья через суд.

Украинцы до сих пор надеются, что найдут сына живым. Говорят, выводы сейчас делать рано, потому что следственные эксперименты продолжаются. Родители ждут результатов проверок, чтобы отбросить версию об утоплении Владислава.