Українець став переможцем шахового турніру у Польщі

Міжнародний шаховий фестиваль Kopernik тривав понад два тижні у польському місті Торунь. У підсумку на турнірі найкраще заявив про себе громадянин України.

Петро Голубка став переможцем змагань у найсильнішій групі "А". Що цікаво, він був єдиним іноземцем, який взяв участь у цьогорічному шаховому фестивалі.

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Що відомо про перемогу українця

Петро Голубка грав з найсильнішими учасниками й при цьому не програв жодної партії. У 9 партіях він здобув беззаперечну перемогу. Також була одна нічия у першому раунді з поляком Мірославом Грабарчиком. Тож шахіст з України набрав у Польщі 8,5 балів з 9 можливих.

Другим після Петра Голубки став Мірослав Грабарчик. Поляк програв у сьомому турі. Всього йому вдалося набрати 7,5 очок.

Третє місце посів Радослав Блайет. Його результат – 5 балів з 9 можливих.

Петро Голубка став переможцем шахового турніру у Польщі / Фото Nowosci

Петро Голубка / Фото фейсбук "Українські шахи"

Досягнення Петра Голубки