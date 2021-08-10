Петро Голубка став переможцем змагань у найсильнішій групі "А". Що цікаво, він був єдиним іноземцем, який взяв участь у цьогорічному шаховому фестивалі.
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Що відомо про перемогу українця
Петро Голубка грав з найсильнішими учасниками й при цьому не програв жодної партії. У 9 партіях він здобув беззаперечну перемогу. Також була одна нічия у першому раунді з поляком Мірославом Грабарчиком. Тож шахіст з України набрав у Польщі 8,5 балів з 9 можливих.
Другим після Петра Голубки став Мірослав Грабарчик. Поляк програв у сьомому турі. Всього йому вдалося набрати 7,5 очок.
Третє місце посів Радослав Блайет. Його результат – 5 балів з 9 можливих.
Петро Голубка став переможцем шахового турніру у Польщі / Фото Nowosci
Петро Голубка / Фото фейсбук "Українські шахи"
Досягнення Петра Голубки
- Нагадуємо, що це не перша яскрава перемога українця. У січні 2020 року Петро Голубка отримав першість на XXX Міжнародному шаховому фестивалі CRACOVIA 2019, що відбувався у Кракові.
- До цього він перемагав у Швеції на міжнародних турнірах Visma chess та Goteborg Open.
- Крім того, він є Чемпіоном України 2017 року.