Петр Голубка стал победителем соревнований в сильнейшей группе "А". Что интересно, он был единственным иностранцем, который принял участие в нынешнем шахматном фестивале.
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Что известно о победе украинца
Петр Голубка играл с сильнейшими участниками и при этом не проиграл ни одной партии. В 9 партиях он получил безоговорочную победу. Также была одна ничья в первом раунде с поляком Мирославом Грабарчиком. В конце шахматист из Украины набрал в Польше 8,5 баллов из 9 возможных.
Вторым после Петра Голубки стал Мирослав Грабарчик. Поляк проиграл в седьмом туре. Всего ему удалось набрать 7,5 очков.
Третье место занял Радослав Блайет. Его результат – 5 баллов из 9 возможных.
Петр Голубка стал победителем шахматного турнира в Польше / Фото Nowosci
Петр Голубка / Фото фейсбук "Украинские шахматы"
Достижения Петра Голубки
- Напоминаем, что это не первая яркая победа украинца. В январе 2020 года Петр Голубка получил первенство на XXX Международном шахматном фестивале CRACOVIA 2019, который проходил в Кракове.
- До этого он побеждал в Швеции на международных турнирах Visma chess и Goteborg Open.
- Кроме того, он является Чемпионом Украины 2017 года.