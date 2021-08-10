Петр Голубка стал победителем соревнований в сильнейшей группе "А". Что интересно, он был единственным иностранцем, который принял участие в нынешнем шахматном фестивале.

Узнавайте также От учительства под звуки обстрелов в Краматорске к selfmade в Польше: история украинки

Что известно о победе украинца

Петр Голубка играл с сильнейшими участниками и при этом не проиграл ни одной партии. В 9 партиях он получил безоговорочную победу. Также была одна ничья в первом раунде с поляком Мирославом Грабарчиком. В конце шахматист из Украины набрал в Польше 8,5 баллов из 9 возможных.

Вторым после Петра Голубки стал Мирослав Грабарчик. Поляк проиграл в седьмом туре. Всего ему удалось набрать 7,5 очков.

Третье место занял Радослав Блайет. Его результат – 5 баллов из 9 возможных.

Петр Голубка стал победителем шахматного турнира в Польше / Фото Nowosci

Петр Голубка / Фото фейсбук "Украинские шахматы"

Достижения Петра Голубки