Конкурс Interstudent у Польщі провели вже 12 рік поспіль. Окрім українця, у 2022 році лауреатами стали студенти з Таїланду, Шрі-Ланки та Китаю.

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Участь у престижному конкурсі для юристів

Організатори Interstudent наголосили, що українець двічі представляв Сілезький університет на міжнародному конкурсі Vis Moot для студентів-юристів зі всього світу. Його учасникам потрібно підготувати вичерпні заяви від імені позивача, а також відповідача, і все це – англійською мовою. "Потрібно не лише підготувати аргументацію, але й знайти рішення національних та арбітражних судів, винесені у подібних справах", – мовиться у повідомленні.

Довідка. До участі в Interstudent допускають іноземців, які навчаються на програмах бакалаврату, магістратури та докторантури у державних та недержавних університетах Польщі.

У шкільні роки – відмінником не був

Як пише "Волинь Post", Максим народився та виріс у Луцьку. Після 9 класів у місцевій школі вступи до коледжу. Каже, що вже тоді зацікавився правознавством. До того ж, саме почав вивчати польську мову. "Я не був у школі відмінником. Та й у коледжі теж. Втім, був дуже активним. Концерти вів, вірші декламував", – розповів українець.

Коли Щербюк дізнався про можливість отримати стипендію від польського уряду, то вирішив спробувати свої сили – і йому це вдалося. Так у 17 років він став студентом Сілезького університету в місті Катовіце. Хлопець каже, що відтоді ще жодного разу не пошкодував про своє рішення.

Упродовж року Щербюк навчався у Школі польської мови та культури. Там йому допомогли опанувати, зокрема, юридичну термінологію. "Зробили усе, аби під час вступу не виникало стресових ситуацій чи проблем", – пояснив він.

У всьому має бути баланс, – Щербюк

За словами Максима, період адаптації не був складним та минув досить швидко. "Усі розуміли, що ми – іноземці, що потребуємо допомоги. Просто треба було звикнути. Адже це новий етап, самостійне життя", – зазначив хлопець. А от іспити складати було важко. До того ж, українець працював і вчився одночасно.

А на вихідних читав до 200 сторінок юридичної літератури. Багато хто не може скласти сесію, "вилітають" після перших курсів,

– додав Щербюк.

"Втім, після 5 років навчання я з величезною впевненістю можу сказати, що маю гідну базу, яка зараз мені дуже допомагає", – запевнив він. Максим переконаний, що досягнення в університеті зумовлені тим, що він займається тим, що справді любить.



​Українець отримав диплом магістра / Фото з особистого архіву Щербюка

"Я не можу сказати, що прикладав якісь надзусилля, аби стати найкращим студентом. Має бути баланс. Не тільки навчання чи робота, а й особисте життя. Хоча, звісно, були речі, від яких відмовлявся", – пояснив він.

Українець продовжує вчитися та працює

Найближчим часом Максим не планує повертатися в Україну, адже склав вступний іспит на аплікацію (фактично – стажування) й буде вчитися ще 3 роки, аби отримати статус професійного юриста. Без цього він не зможе представляти інтереси в судах або перед державними органами.

Водночас Щербюк працює молодшим юристом в одній з найбільших юридичних компаній у Польщі. Займається її корпоративними справами та трансакціями. Крім цього, він розпочав навчання за спеціальністю "англійська та китайська філологія".