Парень переехал в Польшу в 2012 году с целью обучения. Тогда он интересовался роботостроением, а в Украине эта сфера не была популярной. Вадим поступил в университет в Ряшеве на факультет информатики. Вуз тесно сотрудничал с местным бизнесом. Уже на первом курсе Вадим начал работать в одной из крупнейших IT-компаний Польши – PGS Software. Отработав год, перешел в Microsoft. То есть, именно образование за рубежом открыло Вадиму дальнейшие перспективы.
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Сравнение жизни в Польше и Украине
Если коротко, то жизнь в Польше бизнесмену нравится больше. На это есть несколько причин.
Там не задумываешься о таких базовых вещах, как качество дорог, срок годности продуктов в магазине или роуминг. Когда мы приехали в Украину, я по привычке не изменил оператора, просто забыл, говорил в обычном режиме и так ушел в минус на 350 евро,
– поделился Вадим Мельник.
Он добавил, что в Украине удивительно низкая скорость мобильного интернета и пока не очень развита торговля в режиме онлайн. Для сравнения, в Польше Вадим с женой все бытовые товары заказывают на Allegro (аналог Prom.ua) и забирают через 24-48 часов в почтомате, а с недавних пор в стране появился еще и Amazon. В Украине, по словам мужчины, делать дистанционные покупки неудобно, ведь все магазины звонят для подтверждения заказа. Поэтому Вадима постиг неприятный опыт: его заказы были отклонены, потому что он не имел украинского номера.
Вадим Мельник также отметил проблематичность в поисках офиса. Ему нужно было снять помещение в Ивано-Франковске на один месяц. И практически все арендодатели выдвигали требование подписания договора аренды минимум на шесть месяцев с залогом, как за три месяца. В Польше, утверждает Вадим, все проще: в WeWork, CIC или Regus можно с легкостью арендовать офис премиального качества от 90 евро в месяц.
Впрочем, он назвал и недостатки жизни в столице Польши. Среди них: недостаточно качественная медицина, дорогая недвижимость, нехватка метро и малое количество атмосферных заведений.
Вадим Мельник / Фото mc.today
Где лучше вести бизнес
С перспективы трех стран скажу, что Великобритания – идеальная страна для бизнеса. Там комфортно вести свое дело, потому что налоговая к тебе не цепляется, а помогает оптимизировать налоги,
– рассказывает основатель Dronehub.
В Польше, по словам Вадима Мельника, заниматься предпринимательством сложнее из-за большого количество бумажной работы, дорогой бухгалтерии и пристального внимание налоговиков к владельцам бизнеса.
Что касается Украины, то для ФЛП третьей группы, считает Вадим, условия для развития ИТ-сферы более чем благоприятны. Налоги в Украине в разы ниже, чем в Европе. При этом, ИТ-работники получают такое же финансовое вознаграждение, как и их коллеги за рубежом.
В Польше, например, программист на b2b должен заплатить 19% от дохода плюс единый социальный взнос. В итоге получится, что с зарплаты 1 тысяча евро после уплаты налогов ему останется около 600 евро. А программисту-ФЛП в Украине – 950 евро. Поэтому у нас в стране вырастают такие гигантские предприятия, как SoftServe, GlobalLogic, EPAM. Они пользуются преимуществами оптимальной налоговой системы в Украине, чего нет в Польше,
– объясняет Вадим Мельник.
Вадим Мельник / Фото mc.today
Успех дронов и попадания в список Forbes
Среди основных клиентов компании, которую основал украинец: Orlen, PZU, Deutsche Bank, Honeywell, RCS Engineering, Naftor, Pietrucha Group. В списке заслуг также сотрудничество с Европейским космическим агентством и продажу дрона Сильвестру Сталлоне. Так, универсальный беспилотник можно увидеть на 59 минуте фильма "Неудержимые".
Особенно мы на этом не заработали, но сделка помогла нам легче закрыть инвестиционные раунды. Когда говоришь инвестору: "Я делаю дрон, который был в фильме Сильвестра Сталлоне", – это производит сильное впечатление,
– отмечает Вадим Мельник.
Наверное самым главным подтверждением успеха украинца является то, что его имя указано в польском списке Forbes. Но Вадим убедился, что с Forbes нужно быть осторожным.
Когда ты попадаешь в их список, тобой начинает сильно интересоваться налоговая. У нас после того, как я попал в Forbes, во все фирмы с горизонтом в два месяца пришли проверки налоговой,
– рассказал украинец.
На достигнутом бизнесмен останавливаться не собирается. У него много планов по развитию своей компании. Однако, есть одна грань, которую украинец не будет переходить: Dronehub не продает технологию для использования в зоне боевых действий. Вадим Мельник говорит, что любит спать спокойно и сомневается, что сможет это делать, если будет знать, что его технология приносит вред.