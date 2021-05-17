Парень переехал в Польшу в 2012 году с целью обучения . Тогда он интересовался роботостроением , а в Украине эта сфера не была популярной. Вадим поступил в университет в Ряшеве на факультет информатики . Вуз тесно сотрудничал с местным бизнесом. Уже на первом курсе Вадим начал работать в одной из крупнейших IT-компаний Польши – PGS Software. Отработав год, перешел в Microsoft . То есть, именно образование за рубежом открыло Вадиму дальнейшие перспективы.

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Сравнение жизни в Польше и Украине

Если коротко, то жизнь в Польше бизнесмену нравится больше. На это есть несколько причин.

Там не задумываешься о таких базовых вещах, как качество дорог, срок годности продуктов в магазине или роуминг. Когда мы приехали в Украину, я по привычке не изменил оператора, просто забыл, говорил в обычном режиме и так ушел в минус на 350 евро,

– поделился Вадим Мельник.

Он добавил, что в Украине удивительно низкая скорость мобильного интернета и пока не очень развита торговля в режиме онлайн . Для сравнения, в Польше Вадим с женой все бытовые товары заказывают на Allegro (аналог Prom.ua) и забирают через 24-48 часов в почтомате, а с недавних пор в стране появился еще и Amazon. В Украине, по словам мужчины, делать дистанционные покупки неудобно, ведь все магазины звонят для подтверждения заказа. Поэтому Вадима постиг неприятный опыт: его заказ ы были отклонены, потому что он не имел украинского номера.

Вадим Мельник также отметил проблематичность в поисках офиса . Ему нужно было снять помещение в Ивано-Франковске на один месяц. И практически все арендодатели выдвигали требование подписания договора аренды минимум на шесть месяцев с залогом, как за три месяца. В Польше, утверждает Вадим, все проще: в WeWork, CIC или Regus можно с легкостью арендовать офис премиального качества от 90 евро в месяц.

Также предприниматель считает, что сейчас Польша находится на интересном этапе развития. По его мнению, там достаточно низкая стоимость жизни, а возможности для роста такие же, как в Германии или Австрии, а может, и больше.

Впрочем, он назвал и недостатки жизни в столице Польши . Среди них: недостаточно качественная медицина, дорогая недвижимость, нехватка метро и малое количество атмосферных заведений.

Вадим Мельник / Фото mc.today

Где лучше вести бизнес

С перспективы трех стран скажу, что Великобритания – идеальная страна для бизнеса. Там комфортно вести свое дело, потому что налоговая к тебе не цепляется, а помогает оптимизировать налоги,

– рассказывает основатель Dronehub.

В Польше , по словам Вадима Мельника, заниматься предпринимательством сложнее из-за большого количество бумажной работы, дорогой бухгалтерии и пристального внимание налоговиков к владельцам бизнеса.

Что касается Украины , то для ФЛП третьей группы, считает Вадим, условия для развития ИТ-сферы более чем благоприятны . Налоги в Украине в разы ниже , чем в Европе. При этом, ИТ-работники получают такое же финансовое вознаграждение, как и их коллеги за рубежом.

В Польше, например, программист на b2b должен заплатить 19% от дохода плюс единый социальный взнос. В итоге получится, что с зарплаты 1 тысяча евро после уплаты налогов ему останется около 600 евро. А программисту-ФЛП в Украине – 950 евро. П оэтому у нас в стране вырастают такие гигантские предприятия, как SoftServe, GlobalLogic, EPAM. Они пользуются преимуществами оптимальной налоговой системы в Украине, чего нет в Польше,

– объясняет Вадим Мельник.

Вадим Мельник / Фото mc.today

Успех дронов и попадания в список Forbes

Среди основных клиентов компании, которую основал украинец: Orlen, PZU, Deutsche Bank, Honeywell, RCS Engineering, Naftor, Pietrucha Group . В списке заслуг также сотрудничество с Европейским космическим агентством и продажу дрона Сильвестру Сталлоне . Так, универсальный беспилотник можно увидеть на 59 минуте фильма "Неудержимые" .

Особенно мы на этом не заработали, но сделка помогла нам легче закрыть инвестиционные раунд ы . Когда говоришь инвестору: "Я делаю дрон, который был в фильме Сильвестра Сталлоне", – это производит сильное впечатление,

– отмечает Вадим Мельник.

Наверное самым главным подтверждением успеха украинца является то, что его имя указано в польском списке Forbes . Но Вадим убедился, что с Forbes нужно быть осторожным.

Когда ты попадаешь в их список, тобой начинает сильно интересоваться налоговая. У нас после того, как я попал в Forbes, во все фирмы с горизонтом в два месяца пришли проверки налоговой,

– рассказал украинец.