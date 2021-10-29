Українець в Польщі втратив око під час бійки в пабі

Інцидент стався 24 жовтня уночі. Власник одного з пабів на Підзамче у Валбжиху вступив у сутичку з відвідувачем з України.

Сварка між чоловіками закінчилася бійкою. В результаті конфлікту українець отримав серйозну травму ока.

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Деталі сутички

Слідство у цій справі триває, тому поліцейські не дають коментарів. Наразі не відомо, хто винен у тому, що почався конфлікт. Версії обох причетних відрізняються.

За висновками польських журналістів, непорозуміння між учасниками бійки почалося з того, що українець не заплатив за вхід до паба. Спочатку власник закладу у грубій словесній формі почав сваритися з відвідувачем. Потім він з усієї сили штовхнув українця – і той вдарився об скляні двері. Двері розбилися, а уламок скла потрапив постраждалому в око.

На місце події прибула швидка. Потерпілого відвезли до лікарні у Валбжиху. Проте, врятувати око українця медики не змогли. Чоловікові прооперували обличчя. Попереду його чекає ще одне хірургічне втручання.