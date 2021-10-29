Ссора между мужчинами закончилась дракой. В результате конфликта украинец получил серьезную травму глаза.

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Детали драки

Следствие по этому делу продолжается, поэтому полицейские не дают комментарии. Пока неизвестно кто виноват в том, что начался конфликт. Версии обоих причастных отличаются.

По выводам польских журналистов, недоразумение между участниками потасовки началось с того, что украинец не заплатил за вход в паб. Сначала владелец заведения в грубой словесной форме начал ссориться с посетителем. Потом он изо всех сил толкнул украинца – и тот ударился о стеклянную дверь . Дверь разбилась, а обломок стекла попал пострадавшему в глаз .