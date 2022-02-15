Українець у Польщі створював стихійні сміттєзвалища у лісосмугах: як його покарали

Поліція польського Клобуцька кілька тижнів шукала організатора стихійних сміттєзвалищ у лісосмугах на території гміни. З'ясувалось, що непотріб у лісі викидав 28-річний громадянин України.

Ще у січні 2022 року правоохоронці отримали інформацію від місцевих жителів, що хтось систематично вивозить сміття до лісу. Правопорушник створив стихійні звалища на території одразу двох населених пунктів – Лібідза і Ґрушевня (Сілезьке воєводство).

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Як покарали українця

Завдяки свідченням місцевих жителів, правоохоронцям все ж вдалось встановити особу організатора нелегальних сміттєзвалищ. Українця затримали за місцем проживання в одному з населених пунктів гміни Клобуцьк.

Поліцейські змусили чоловіка прибрати засмічені ділянки і організувати вивіз сміття на легальне звалище. Крім того, правоохоронці повідомили, що виписали українцю чималий штраф, проте точної його суми не назвали.

Поліція подякувала місцевим жителям та ЗМІ за активну співпрацю і опублікувала фоторезультат проведеної виховної роботи з правопорушником.

Правопорушник прибрав нелегально створені сміттєзвалища / Фото Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Правопорушник прибрав нелегально створені сміттєзвалища / Фото Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

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