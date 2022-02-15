Еще в январе 2022 года правоохранители получили информацию от местных жителей, что кто-то систематически вывозит мусор в лес. Правонарушитель создал стихийные свалки на территории сразу двух населенных пунктов – Либидза и Грушевня (Силезское воеводство).

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Как наказали украинца

Благодаря показаниям местных жителей, правоохранителям все же удалось установить личность организатора нелегальных свалок. Украинца задержали по месту жительства в одном из населенных пунктов гмины Клобуцк.

Полицейские заставили мужчину убрать замусоренные участки и организовать вывоз хлама на легальную свалку. Кроме того, правоохранители сообщили, что выписали украинцу немалый штраф , однако его точной суммы не назвали.

Полиция поблагодарила местных жителей и СМИ за активное сотрудничество и опубликовала фоторезультат проведенной воспитательной работы с правонарушителем.

Правонарушитель убрал нелегально созданные свалки / Фото Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Правонарушитель убрал нелегально созданные свалки / Фото Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku