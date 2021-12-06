Інцидент стався минулого тижня. Причини смерті українця, швидше за все, стануть відомі після розтину тіла.

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Що сталося під час затримання українця в Польщі

Громадянин України проявляв агресію на вулиці. Він напав на жінку, яка стояла на зупинці громадського транспорту та вдарив її палицею. Також українець погрожував іншим місцевим жителям. Трьом свідкам вдалося його трохи вгамувати.

Небезпечна поведінка чоловіка змусила перехожих викликати поліцію. Правоохоронці прибули та одягли на порушника громадського порядку наручники. Жодні інші засоби примусу застосовані не були. Тож поліцейські не причетні до смерті чоловіка.

Після затримання чоловік повідомив, що почуває себе недобре. Далі українець знепритомнів. На місце події викликали медиків. Врятувати громадянина України намагалися близько години. Проте, чоловік помер.

Для розслідування справи вилучено матеріали відеомоніторингу. Організм померлого перевірять на вміст наркотиків на інших небезпечних речовин.