Инцидент произошел на прошлой неделе. Причины смерти украинца, скорее всего, станут известны после вскрытия тела.

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Что произошло во время задержания украинца в Польше

Гражданин Украины проявлял агрессию на улице . Он напал на женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта и ударила ее палкой. Также украинец угрожал другим местным жителям. Трем свидетелям удалось его немного успокоить.

Опасное поведение мужчины заставило прохожих вызвать полицию. Правоохранители прибыли и надели на нарушителя общественного порядка наручники. Никакие другие средства принуждения не были применены. Поэтому полицейские не причастны к смерти мужчины .

После задержания мужчина сообщил, что чувствует себя нехорошо. Дальше украинец потерял сознание. На место происшествия вызвали медиков. Спасти гражданина Украины пытались около часа. Однако мужчина умер.

Для расследования дела изъяты материалы видеомониторинга. Организм умершего проверят на содержание наркотиков на других опасных веществах .

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