Українець в Польщі нелегально працевлаштував 32 іноземців

Працівники прикордонної служби у Гдині взяли під контроль фірму, де працювали 67 іноземців. Майже половина з них виконували роботу нелегально.

Компанія займається ремонтом та обслуговуванням кораблів і катерів. Нелегальні працівники виконували фізичну частину роботу.

Цікаво Про силу бумеранга: як українка прославилася, допомагаючи тисячам емігранткам у Польщі

Деталі справи

Перевірка встановила, що компанія належить громадянину України, який є головою одноосібної ради.

Керівник підприємства не проінформував відповідні установи про взяття на роботу іноземців. Таким чином 32 громадяни України, Молдови та Білорусі працювали без дозволів та необхідних документів

За нехтування законом українця оштрафують на 30 000 злотих (близько 210 000 гривень). А іноземців депортують на Батьківщину.