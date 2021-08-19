Компания занимается ремонтом и обслуживанием кораблей и катеров. Нелегальные работники выполняли физическую работу.

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Детали дела

Проверка установила, что компания принадлежит гражданину Украины, который является председателем единоличного совета.

Руководитель предприятия не проинформировал соответствующие учреждения о принятии на работу иностранцев. Таким образом 32 граждане Украины, Молдовы и Беларуси работали без разрешений и необходимых документов

За пренебрежение законом украинца оштрафуют на 30 000 злотых (около 210 000 гривен). А иностранцев депортируют на родину.